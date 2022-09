Giuliana Rengifo ha sido ampayada por las cámaras de Magaly Tv La Firme, en donde el adelanto del programa menciona que la cantante ha sido encontrada besándose con un notario casado. Sin embargo, esta no es la primera vez que se le ve envuelta en un rumor de citas con un notario.

A finales del 2021, Giuliana Rengifo decidió confesar sobre su relación que una vez tuvo con el ahora esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, a través del programa de Amor y Fuego. “Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación y me di cuenta que la relación no daba para más”, comentó en vivo.

Asimismo, reveló que no se veían frecuentemente, pero solo recordaba que se preocupaba por ella.

Giuliana Rengifo comenta sobre su relación con notario hace años.

