La cantante Giuliana Rengifo le sugirió a Ethel Pozo que haga caso omiso a las burlas de Magaly Medina con respecto a su peso e incluso no dudó en tildar de ‘doble moral’ a la popular ‘urraca’. “Magaly también se burló de mí y me afectó lo que me dijo por mi peso, pero si a Ethel no le importa lo que le digan, está bien. Ella es la hija de Gisela Valcárcel, que es la diva a nivel nacional, así que le dé igual lo que le digan. A Ethel la veo súper bien, ya basta con decir que debe haber un prototipo de mujer en televisión, ya basta con las medidas 90,60,90. Me parece bien que ignore las burlas, que siga con su vida y nada le afecte. Tiene un matrimonio lindo, es una mujer exitosa así que todo lo que diga Magaly que se lo eche para la espalda”, indicó Rengifo.

Asimismo, indicó que Magaly Medina es una mujer ‘doble moral’ y que no tiene reparo en insultar a cualquier persona con tal de general rating en su programa. “Me parece que es una doble moral, no le importa nada con tal de que su programa sea el más visto y con tal de seguir llevando la vida que lleva. No le importa criticar a quien sea”, sostuvo la piurana, quien acotó que jamás se volverá a quedar callada ante un ataque de la popular ‘urraca’. “Yo no me quedaré callada si me vuelve a atacar. Si respondo es porque no tengo rabo de paja y no me he metido en ninguna relación ni lo haré porque siempre he tratado de hacer las cosas bien. No soy perfecta, pero trato de no equivocarme. Su trabajo de Magaly es hablar mal de las personas, su programa no es 100% espectáculos, sino 80% morbo”, acotó.

Cabe mencionar que Giulliana Rengifo manifestó que continuaría con el proceso legal en contra de Magaly Medina e incluso señaló que la popular ‘urraca’ necesita volver a prisión. “Yo continúo con el proceso, así gane o pierna, quiero que mis hijas sepan defenderse y entiendan que nadie puede tildarlas de esto o aquello a base de mentiras. ¿Si creo que Magaly debe volver a prisión? Nadie le desea el mal a nadie, pero ella (Medina) lo necesita porque de prisión salió peor y sin reparo de nada. Salió con sed de venganza”, mencionó Rengifo.





