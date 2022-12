La cantante Giuliana Rengifo aplaude que Lucho Cáceres le haya ganado el juicio por difamación y calumnia a Magaly Medina, además, resaltó que la popular ‘urraca’ necesita volver a prisión porque no ha aprendido la lección.

Giulliana, ¿Qué te parece que Lucho Cáceres le haya ganado el juicio a Magaly?

Dios es justo. Nadie le desea la cárcel ni el mal a nadie, menos yo, que soy una persona con sentimientos.

¿Crees que se hizo justicia para Lucho Cáceres?

Sí. Nadie tiene derecho a insultarte a nivel nacional, nadie es perfecto. La justicia tarda, pero llega. Dios es justo.

¿Tienes algún vínculo amical con Lucho?

Lo conozco desde hace muchos años y me parece bien que no se haya quedado callado. Es triste que ella (Medina) no se mida con lo que dice a nivel nacional.

Por cierto, ¿Es verdad que continuarás con tu demanda por difamación en contra de Magaly?

Sí. Sigo con el proceso. Así gane o pierda, quiero que mis hijas sepan defenderse y entiendan que nadie puede tildarlas de esto o aquello por mentiras.

¿Pedirías prisión para Magaly?

Nadie le desea el mal a nadie, pero ella lo necesita porque de prisión salió peor y sin reparo de nada. Salió con sed de venganza.

¿Qué novedades con la música?

Sigo con la promoción de mi último tema ‘Mujer peruana’, que ha tenido mucha aceptación y está sonando en las principales emisoras radiales.

SE SOLIDARIZA CON ‘URRACA’.

En tanto, el conductor de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González ‘Peluchín’ no dudó en solidarizarse con la popular ‘urraca’, tras haber perdido el juicio en primera instancia con el actor Lucho Cáceres. “No creo que las cosas que le pasen a Lucho Cáceres sea producto de lo que haya hecho Magaly, porque ella no ha mandado a Lucho Cáceres a aparecer en esas escenas para el olvido o que se denigra solo. Magaly ha opinado en base a unas imágenes que se dejaron ver, problema personal que se nota que tiene Lucho con ella. Cuando tú no buscas justicia, sino una revancha, se nota. Magaly puede haber tenido excesos, pero está aquí para entretener, no para hundir a nadie. La quieren hundir a producto de sus acciones han construido. No creo que la agarran con los pantalones abajo, Magaly tiene el mejor abogado, que es el mío también. Lucho Cáceres se ha dedicado más años a despotricar de Magaly, que las opiniones que ella haya podido dar de él en su momento. La gente no es tonta, desde aquí, toda mi solidaridad con Magaly”, expresó González.





