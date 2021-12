Giuliana Rengifo reaparece: “Me he vuelto más exclusiva y selectiva” | ENTREVISTA

Después de sus fallidas relaciones con los padres de sus hijas y con el notario Alfredo Zambrano, la cantante Giuliana Rengifo comentó que se ha vuelto una mujer más selectiva con sus pretendientes y galanes que intentan cortejarla. Asimismo, aclaró que continúa soltera y enfocada en seguir creciendo artísticamente, tal como lo viene haciendo por Europa por donde está realizando una gira musical y dentro de pocos días retornará a Lima para seguir con la promoción de su tema ‘Que poca’.

Giuliana, ¿te llegó la carta notarial del notario Alfredo Zambrano?

No llegó nada. Solo le respondí la carta notarial al Dr. Tomas Angulo, pero otra carta o denuncia no ha llegado. Además, la carta notarial de Alfredo no procedería porque todo lo que dije (sobre que tuvieron una relación amorosa hace seis años) es verdad y no hay argumento para culparme de algo. Yo solo quise limpiar mi imagen de mujer y artista.

Magaly Medina comentó que su esposo Alfredo ya había mandado una carta notarial y habría sido dirigida para ti... ¿Crees que solo buscó callarte al decir eso?

Sí. Solo era para callarme y darme miedo. Ellos (Magaly y Alfredo) son poderosos y yo una simple mortal. Además, ya está dicho todo. Ellos (Medina y Zambrano) aceptaron que nunca fui la otra ni nada de eso. Fue lo que quise que dijeran desde hace seis años atrás, ahora ya es un capítulo cerrado en mi vida. Estoy escribiendo una nueva historia en mi vida, así que me dejen ser feliz.

“Yo creo en el amor, en el matrimonio, me gustaría casarme", dijo Giuliana Rengifo. (Foto: Instagram: @giulianarengifo)

Al decir que estás escribiendo una nueva historia en tu vida... ¿Significa que hay un galán en especial?

Con tantas coju... me espantan a los galanes y pretendientes que realmente sí valen la pena, pero ahorita no ando saliendo con nadie. Estoy disfrutando de mi soltería, sigo trabajando por Europa y el 7 regreso a Lima para seguir con la promoción de mi tema ‘Que poca’.

Tus pretendientes... ¿Son extranjeros?

Sí. Pretendientes españoles, pero todo va marchando bien y disfrutando de mi soltería. Aún no hay nadie quien me mueva el piso, para que pase eso... tiene que pasar muchas pruebas. Vengo de separaciones y con tres hijas, así que me he vuelto más exclusiva y selectiva. No me puedo meter con cualquiera ni tampoco meter a cualquier hombre en mi hogar.





