La cantante Giuliana Rengifo contó que ya cumplió dos meses de relación con el empresario Jhon Silva y descartó que sea haya involucrado con él por interés, pues resaltó que es una mujer trabajadora e independiente.

“ Cupido me flechó y estamos felices, pero igual no bajo la guardia por nada . Todo con calma porque en el amor nada es seguro”, precisó Rengifo.

¿Te costó volver a apostar por el amor, tras tus relaciones fallidas?

Sí, sobre todo porque llevaba dos años sola y soltera, sin embargo, él supo cómo llegar a mí. Le gusta mi trabajo y muchas veces me he acompañado a mis presentaciones. Respeta y entiende mi trabajo. Él sabe que soy una mujer independiente y eso le gusta más porque tengo mi boutique, mi marca de perfumes y otros emprendimientos.

Entonces, está descartado que te hayas involucrado con él por interés, tal como lo deslizó el programa ‘Amor y fuego’…

Así es. Si fuera una mujer interesada hace rato fuera millonaria, te lo juro . Me gusta ser una mujer independiente, tener mis cosas con el sudor de mi frente y con mi esfuerzo. Eso les estoy enseñando e inculcando a mis hijas. Además, los hombres de ahora buscan mujeres emprendedoras y con metas. Él es un gran empresario y lo admiro mucho, pero yo también soy una mujer trabajadora.

Por cierto, tu pareja radica en Estados Unidos… ¿Planeas viajar para allá?

Te cuento que estoy muy feliz porque hace poco me dieron mi visa de turismo, así que podré darme chance de viajar para ver a mis amigas, hacer compras y de paso para verlo a mi galán mientras dure.

¿Él sigue en Lima o ya regresó a Estados Unidos?

Viajó el viernes, pero regresa el 13 (de febrero), así que apenas me den la visa en físico ya veremos a dónde nos vamos.

¿Se te hace difícil llevar una relación a distancia?

Es difícil pero no imposible cuando hay respeto y cariño. Él tiene negocios aquí, así que vendrá todos los meses.

¿Cuánto tiempo de relación tienen?

5 meses de conocerlo y dos meses de relación. No es que me lo haya tenido guardadito, pues no me he escondido de nadie.

Por cierto, ¿Qué te han comentado tus hijas sobre tu galán?

Mis hijas saben que estoy entretenida y ellas me apoyan. Aún no lo conocen, pero saben que es un buen hombre y a ellas no las descuido por nada del mundo.

