La cantante Giuliana Rengifo reveló que se está dando la oportunidad de rehacer su vida sentimental y está conociendo a un misterioso galán, de quien evitó contar mayor detalle, pero aclaró que tampoco se esconderá de las cámaras de Magaly Medina.

“El 2022 lo cierro feliz. Si nunca salí a anunciar a algún hombre o una relación fue porque hay que conocer bien a la persona ”, precisó Rengifo, quien asistió a la inauguración de la sala junior de Cinépolis Larcomar para ver la película ‘Gato con botas, el último deseo’. “He quedado sorprendida con lo bonito y grande que es la sala junior de Cinépolis, la próxima vez vendré con mi ‘gatito’, porque no nos estamos escondiendo de nadie”, acotó.

¿Cuál es tu estado sentimental actual?

Actualmente estoy conociendo a alguien, sigo soltera, pero conociendo y dejándome engreír.

¿Tu saliente es el abogado Eduardo Rimachi?

No. Él es mi amigo y siempre lo será. Su familia me adora, pero solo podemos ser amigos. Mis hijas lo quieren mucho y es un buen hombre. Se dijeron muchas cosas, pero nunca se me comprobó algo con él o se nos vio en alguna actitud sospechosa. El día que tenga algo oficial con alguien, lo diré, porque el amor no se oculta.

¿Desde hace cuánto tiempo estás saliendo con este galán?

Sigo soltera hasta que no esté segura de que alguien puede merecer mi tiempo y mi amor. Estoy feliz, pero cierro el año aún solterita, pues aún somos amigos.

¿Tu saliente es del medio?

No. Me gustan los hombres que son perfil bajo, caballeros y que no sean del medio donde estoy. Sin embargo, mi prioridad sigue siendo mi trabajo. Desde hace un año y medio en que me separé del papá de mi última hija… soy más minuciosa para salir con alguien porque soy mamá y mi vida está expuesta a los medios de comunicación.

¿Hay temor de ilusionarte rápido y que te fallen?

En la vida no se sabe lo que pasará. Todos pasamos por relaciones fallidas hasta que llega tu media naranja.

Por cierto, me comentaste que te estas dejando engreír… ¿Qué detalles está teniendo contigo?

Eso es secreto de estado.

Entonces, ¿No tendrías problema que te ampayen con el nuevo galán?

No me escondo porque no hago nada malo. Siempre sé con quién salgo, sobre su vida y todo. Acá nadie me engaña

¿Qué planes para ‘Año Nuevo’?

La pasaré trabajando en Chincha, mi mejor cábala será recibir el 2023 trabajando.

