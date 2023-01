La cantante Giuliana Rengifo contó que está disfrutando de una ‘luna de miel’ con su nuevo pretendiente en la ciudad de Cusco. Además, aclaró que no se esconde de nadie ni de ser ampayada porque no está haciendo nada de malo.

“Ahora estoy en Machu Picchu por primera vez conociendo, tantos años viniendo a Cusco y nunca he podido viajar a Machu Picchu. Estoy emocionada por conocer una de las maravillas del mundo, es fantástico, un lugar bello, he quedado enamorada. He venido a recargar energías porque febrero se viene con fuerza en todos los aspectos de mi vida”, expresó Rengifo.

LEE MÁS: Karen Schwarz se despide de Latina Televisión tras 11 años

¿Has viajado con tu galán?

Me están engriendo, no me oculto de nadie porque no estoy haciendo nada de malo. Estoy en Cusco desde hace 4 días, pero ya regreso a Lima el día lunes. Estoy relajada, tranquila, en paz y feliz.

Se nota que el galán está haciendo bastante mérito…

Sí. Me lo merezco porque soy una mujer trabajadora y buena madre. Yo creo en el amor, nunca he dejado de creer, así que ya me tocaba. Se podría decir que va por buen camino el galán, pero no me quiero apresurar, quiero ir paso a paso para que las cosas marchen bien.

¿Cómo están las protestas en la ciudad de Cusco?

Desde que llegamos ha habido protestas en la plaza de armas, un montón de gente se ha estado manifestando, pero sábado y domingo han dado tregua para que se pueda activar el turismo. Mañana se activan los paros así que no sé qué pasara. Los vuelos ya están activados y espero que así siga porque mi vuelo está programado para mañana. Espero poder regresar a Lima tranquila porque tengo muchos pendientes y compromisos de trabajo.

¿A qué lugares han ido?

Hemos ido a todos los lugares que nunca en mi vida había conocido, hemos hecho un tour bien chévere y bonito. He tomado muchas fotos, estoy maravillada con este viaje y disfrutando al máximo. Hemos disfrutado mucho.

¿Cuándo te animarás a compartir una foto con tu galán?

Aún no, él no es del medio, es perfil bajo y tengo que respetar su posición. Sin embargo, yo no me escondo de nadie, si me ven con él, me verán porque no me escondo ni me esconderé porque no hago nada de malo. Jamás le he hecho daño a nadie, jamás me he metido en alguna relación, así que puedo decir que siempre he tenido la conciencia limpia y tranquila.

TE PUEDE INTERESAR: