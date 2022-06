La modelo Giulliana Barrios está contenta por la buena aceptación que está alcanzando su página www.lasbarrios.com, sin embargo, añadió que ha recibido más de una propuesta indecente y que le molesta que existan hombres que piensan que la pueden comprar con un viajecito.

Giulliana, en la página que tienes con tu hermana Brunella subes contenido sexy... ¿Cómo les está yendo?

Muy bien. Estamos metidas en varias cosas, así que no hemos podido meter tanto énfasis a la publicidad de la página, pero nos va súper y parte del dinero que ganemos irá para algunas obras sociales que hacemos, pues a fin de año apoyamos a un asentamiento humano junto a mi hermana Brunella, con quien también queremos tener responsabilidad social.

¿No se animan entrar al ‘Onlyfans’?

No nos vacila la idea del ‘Onlyfans’ porque es una plataforma donde pagas una suscripción mensual y donde tienes que subir contenido frecuentemente, pero nosotras no tenemos el tiempo para hacer contenido, además, no nos vacila la plataforma porque lo han tornado demasiado hot o porno. Se puede encontrar contenido de todo tipo en el ‘Onlyfans’, pero en Perú lo han llevado mucho por el lado del porno, así que no es algo que nos represente ni nos guste, sobre todo por las marcas con las que trabajamos. En el ‘Onlyfans’ la gente se pasa porque cada vez te empiezan a pedir más y más.

Durante este tiempo... ¿Ya recibieron alguna propuesta indecente?

Propuestas indecentes siempre van a ver, ya lo hemos tenido anteriormente y las tendremos seguramente, pero depende de cada uno porque una persona propone y la otra dispone. Nosotras no estamos dispuestas a aceptar.

Te caracterizas por ser una persona de carácter fuerte, pero sobre todo de tener tu barrio... ¿Los mandas a rodar o ignoras cuando te hacen las propuestas?

Obvio que los mando por un ‘tacho’. Que yo haga algo o fotos sexys, que es parte de mi trabajo, no te va a dar la libertad de venir y proponerme cosas que no te he pedido, menos si no los conozco. Hay unos tipos bien atrevidos, pero yo les pongo en su lugar en una. Detesto que anden pensando que con un viajecito me van a poder comprar.

Por cierto, hace poco comentaste que te estabas conociendo con el futbolista ‘Pato’ Álvarez, ¿Cómo van las cosas?

Somos amigos, es muy especial para mí y espero que todo le vaya muy bien.





