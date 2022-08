La modelo Giulliana Barrios se desvivió en elogios para con su pareja, el arquero de ‘Sport boys, Patricio Álvarez, quien el último domingo se tapó un penal durante el partido con Cienciano. Sin embargo, descartó que se sienta la ‘cábala’ del futbolista y resaltó que su relación marcha ‘viento en popa’.

Giulliana, el domingo fuiste al estadio Miguel Grau y ‘Pato’ se tapó un penal...

Oye, sí. Fue un partidazo, Patricio se lució.

Estuviste alentándolo desde la tribuna... ¿Te consideras la cábala?

No, pero me da mucho gusto que haya dicho que ha tenido un buen partido por el hecho que fui al estadio. Es la segunda vez que voy a verlo.

Ahora va a querer que vayas a todos sus partidos para que le des suerte...

Me andan felicitando porque dicen que lo tengo bien cuidado, pero fuera de bromas... me gusta ir a verlo, a pesar que soy recontra hincha de ‘Alianza Lima’. Me gustar ver jugar a Patricio, más aún si se hace unos partidazos como el del domingo. Si se hace esos partidos siempre, pues lo iré a ver cuando quiera.

Por cierto, Francesca Carranza le dijo a su esposo, Carlos Cáceda que se iba a dejar embarazar si se tapaba tres penales en el último partido de Melgar, lo hizo y han anunciado que buscarán encargar el tercer hijo... ¿Te animarías en hacer una promesa similar con ‘Pato’?

No. Todavía no, toco madera, estamos muy jóvenes para eso (tener hijos).

¿Te ha pedido un premio por su buen desenvolvimiento?

Me ha pedido que vivamos juntos (risas). Mentira, no me ha pedido nada.

A Patricio ya le gustó que le cocines...

La relación va súper bien. No hemos pensando en nada de eso (convivencia o tener un hijo) porque llevamos poco tiempo, pero nos hacemos mucho bien y eso se nota en nuestro trabajo. Tenemos una relación bien ‘paja’ y bonita.

Se podría decir que lo has conquistado por el estómago...

Todo lo que esté al alcance de mis manos para que crezca profesionalmente o para apoyarlo, lo haré, así sea preparándole su comisa, dieta, dándole palabras de aliento o motivación. Todo lo que esté a mi alcance y que sea bien para él, lo haré.

Percibo que estás sacando un lado que no conocíamos de ‘Pato’ porque siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero ahora lo vemos dedicándote publicaciones y sacando a flote sus sentimientos...

Así es. Ahora anda poniendo cosas sobre nosotros y me da gusto. Yo también lo hago y normalmente no soy así. Siempre he sido bien discreta con mis relaciones, pero uno hace lo que le nace y a los dos nos nace darnos cariño o mostrarlo en las redes sociales, pero tampoco de manera frecuente. No somos un par de caramelos, pero me gusta que me dedique ciertas cositas.





