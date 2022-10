La cantante Giuliana Rengifo optó por minimizar las recientes declaraciones de Marisol Ramírez ‘La Faraona’, quien indicó que ‘es conocida por su talento, más no por ir contando con quién ha estado o hablar de sus pobrezas personas en televisión’

“ No quiero responderle a la señora, que se pelee sola. Le deseo lo mejor en su carrera musical y su vida personal. Trabajo desde los 14 años y lo mucho o poco que tengo es gracias a mi trabajo. Me gano pulso a pulso cada sol, soy feliz, lo tengo todo, tengo el amor de mi familia y siempre le doy lo mejor a mis fans”, precisó Rengifo.

Marisol indicó que la acusaste de ser la ‘manzana de la discordia’ en su relación con César Aguilar...

No diré nada, que hable sola, mis fans no son tontos y se dan cuenta de las cosas.

¿Crees que Marisol se está colgando de ti?

Considero que (Marisol) pisó el ‘palito’ con Magaly (Medina), se embarró sola, debe seguir cantando en vez de vender morbo, cual según dice ella que no lo hace.

¿Es verdad que has iniciado una acción legal en contra de Magaly Medina?

Se sabrá en su momento. Todo lo que se hace y se dice es con pruebas.

LEE MÁS: Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden al pasear juntas en centro comercial con sus hijas

¿Te sientes mancillada o afectada por los calificativos que ha tenido Magaly hacia tu persona?

Sí. ¿A quién no? Más aún si te señalan o dicen cosas que no son ciertas, pero soy fuerte por mis hijas, mi madre y mis fans que me apoyan siempre. Yo no le he quitado nada a nadie ni tampoco lo haría. Todas mis relaciones (amorosas) han sido sanas, transparentes, me han amado. Por poco o mucho tiempo que haya durado una relación, no te hace más o menos mujer.

Magaly Medina señaló que no puede ir contestando a cada ‘garrapata que se le pega encima’... ¿Te has sentido aludida?

Llama garrapata a todas las mujeres y eso no puede pasar. Me gustaría que la sancionen, hago un llamado al Ministerio de la mujer o a alguna institución que se encargue de los medios de comunicación. No puede lanzar calificativos tan fuertes sea para mí o para las mujeres.

¿Quieres demandarla para dejar un precedente?

Las cosas se sabrán en su debido momento. Solo le pido (a Magaly Medina) que pare con los insultos o que solo me ignore. Si hago la denuncia, se sabrá. Tengo pruebas que me respaldan.