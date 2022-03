La cantante Giulliana Rengifo no tardó en responder a Dalia Durán, quien arremetió contra la piurana a raíz que le sugirió que trabaje para que saque adelante a sus hijos en vez de estar pidiendo ayuda en televisión.

Giulliana, parece que a Dalia no le gustó que le recomendaras que trabaje en lo que sea para que saque adelante a sus hijos, pues ahora comentó que no te conoce, que solo expones tu vida frente a pantallas y que ni trabajas... ¿Qué tendrías que decir?

Lo que dije fue una crítica constructiva, pero a nadie le gusta que le digan sus verdaderas. Le deseo lo mejor, espero siga el consejo de muchas mujeres que representamos a la mujer empoderada, que siga los consejos por ella y por sus hijos. Si no me conoce ni sabe de mi música y trayectoria... normal. ¿Qué le puedo decir? Quizá está molesta o dolida. Qué sé yo, no tengo nada que responderle a la señora, yo trabajo.

Dalia dijo que tú ni trabajas y solo expones tu vida en televisión... ¿Te sientes aludida por su comentario?

Trabajo desde los 14 años y tengo 20 años de trayectoria. De repente he podido tomar malas decisiones con respecto a mi tema laboral, pero siempre he trabajado y lo sigo haciendo. La señora (Dalia) se debe haber molestado, a veces no nos gusta que nos digan las verdades, pero siempre hay que sacar lo positivo de las críticas constructivas y espero que ella lo haya hecho, pero no solo de mi crítica sino de muchas mujeres que sacamos adelante a nuestros hijos, sea uno, dos, tres o cuatro. Hay que trabajar nomás y si quiere trabajo... le puedo ofrecer trabajo como mi asistente y si es modelo también la contrato para mi videoclip. Ya que está pidiendo ayuda y llorando, también le puedo dar trabajo para que conozca un poco de mi carrera.

Por cierto, Mónica Cabrejos indicó que Dalia necesita ayuda profesional más que económica... ¿Estás de acuerdo con eso?

Después de una separación con hijos, terminar de una forma escandalosa o violenta... siempre hay un tema psicológico, así que hay que buscar ayuda con respecto a ese tema. Hay lugares donde puede ir, no tendría nada de malo pedir ayuda psicológica, siempre necesitamos que nos orienten. Si necesita algo que lo pida, pero no de una forma que de pena porque eso es lo que se le critica.





TE PUEDE INTERESAR: