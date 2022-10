Giulliana Rengifo a rremetió contra la cantante Marisol Ramírez y aseguró que está ‘dolida’, porque no supera que haya tenido una relación sentimental con su manager y expareja, César Aguilar . Además, aclaró que la popular ‘Faraona’ no es su amiga para que le esté dando consejos.

Giulliana, a raíz que comentaste que no crees en los ‘lutos’ tras terminar una relación, Marisol Ramírez te recomendó que cuides tu imagen, sobre todo porque tienes hijas...

Eso es verdad y lo sabe ella (Marisol) también, porque ha tenido sus escandalitos por ahí. Yo he sido esposa dos veces y cada pareja sabe cómo llevar su ‘luto’. Si la ‘Faraona’ piensa distinto, está bien, pero no es mi manera de pensar, así que nadie me lo va a cambiar.

¿Consideras que Marisol no es la persona indicada para recomendarte que cuides tu imagen?

No. Que siga cantando porque lo hace súper y que deje de opinar de mí porque no soy su amiga ni tampoco lo seremos.

¿Piensas que comenta esas cosas para dar que hablar?

Habla de mí porque me tiene cólera, sería bueno que le pregunten si le quité algo. Quizá todavía le incomoda que haya estado con su manager, porque desde que se enteró... me bloqueó e hizo que terminara con él, pero fue lo mejor.

Entonces, ¿Crees que no supera que estuviste con su manager o quizá quedó dolida por eso?

Es la única forma de entenderla que hable de mí, porque no es mi amiga.

Marisol comentó que los amores que nacen de una infidelidad no duran, ¿te sientes aludida?

No me siento aludida porque acá nadie puso los cuernos ni se han metido en una relación. Los comentarios los tomo de quien viene, ella (Marisol) no es ejemplo de buena imagen para mí.

¿Consideras que Marisol desea perjudicar tu imagen?

Ella y Magaly (Medina) son tal para cual, dolidas y mujeres engañadas, pero que no se metan conmigo porque yo nunca fui amante. Siempre he sido la ‘firme’, yo decido si termino una relación o si oficializo a alguien que valga la pena.

Por cierto, Magaly Medina se burló de tu peso en su programa y te recomendó que te quejes con tu cirujano por la ‘mala operación’ que te han hecho...

Me he subido de peso, pero ya hablé con mi nutricionista y bajaré. Lo mío (peso) tiene arreglo, pero para su alma negra no lo hay, de ninguna manera.