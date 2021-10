A casi cinco meses de anunciar su separación con el padre de su tercera hija, la cantante Giulliana Rengifo señaló que se siente una soltera empoderada y que no necesita la compañía de un galán para ser feliz en la vida, además, resaltó que sus tres princesas le dicen continuamente que disfrute de la soltería pero que no se enamore.

Asimismo, resaltó que la mejor decisión que tomó en la vida fue separarse de su expareja Fernando Calderón, con quien tenía planes de matrimonio.

Giulliana, cada día luces más regia y se te ve feliz... ¿Cómo va el corazón?

Estoy conociendo, dejándome engreír, pero no tengo una pareja. Después de mis dos malas elecciones en mi vida, estoy decepcionada del amor, la verdad que no quiero enamorarme, todavía no, es más, mis hijas me dicen que disfrute de mi soltería pero que no me enamore así que estoy tranquila y disfrutando.

Al decir que te estás dejando engreír... ¿Es porque existe algún galán rondando?

Ay... (risas). No hay nadie especial aún en mi vida. Salgo con mis amigas cuando tengo tiempo porque ahora tengo muchas responsabilidades. Además, mis hijas me quieren soltera.

¿Te consideras una soltera codiciada¡?

Me siento una soltera empoderada, porque es admirable empezar de cero, en medio de una pandemia y con tres hijas. Nunca es tarde para lograr tus sueños, tus metas, para soltar y sentirte empoderada, así que estoy feliz. Tomé la mejor decisión en separarme y estar sola. Cuando las cosas no funcionan no hay que forzar y debemos soltar.

Tenías en mente lanzar tu línea de jeans... ¿Cómo marcha el proyecto?

Te cuento que el tema de los jeans lo he dejado con mucha pena porque saqué cálculos y era mucha inversión. Estoy planeando hacer otra cosa y antes de fin de año saldré a dar la sorpresa con respecto a mi negocio. La pandemia me ha hecho ver estrellas así que es importante tener una segunda opción de trabajo, sobre todo en mi caso porque soy padre y madre para mis hijas. Sus papas de mis pequeñas son responsables, pero quien se queda con los hijos siempre es la que gasta más.

¿Alguna novedad con respecto a la música?

La otra semana estoy lanzando un tema nuevo, está muy bonito, es un cover muy bueno, la letra es muy picante, espero que les guste porque estoy renovándome por completo. Además, estoy más que feliz porque ya regresamos con los shows presenciales, este 14 estaremos presentándonos en Cañete, el 25 en Lima y en noviembre haremos una gira al extranjero con ‘El reencuentro de las bellas’.