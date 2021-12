La cantante Giulliana Rengifo indicó que no se siente aludida por las recientes declaraciones de Magaly Medina, quien dijo que más de una persona envidia su felicidad e incluso que buscan verla separada de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con quien viajará a Cartagena, Colombia, para celebrar sus cinco años de matrimonio.

Giulliana, ¿te has sentido aludida por las declaraciones que dio Magaly?

Para nada. Lo que salí a decir (que tuvo una relación con Alfredo Zambrano) es porque me urgía que se aclare que jamás me metí en un matrimonio. Si ahora (Magaly y Alfredo) tienen un matrimonio estable, nadie podrá romper eso, solo Dios y la muerte, así que me gusta mucho (que estén disfrutando de su amor). No sé a quién se refiere ella (Medina), al decir que le tienen envidia o que le quisieron separar. Creo que debe referirse por ‘Peluchín’, pero por mí... no. Yo no tengo vela en este entierro, lo mío ya pasó, fue cuando ambos estábamos solteros, así que no me siento aludida por el comentario que ha hecho la señora.

¿Le deseas lo mejor por su aniversario?

Claro. Le deseo todo lo mejor en su relación, que sean muy felices y que sean muchos años más. No envidio su felicidad porque soy una mujer feliz y bendecida.

¿Hasta que un ampay los separe?

(Risas) No. Solo que sean felices.

¿Ya regresaste a Lima?

No he viajado aún porque se presentaron tres eventos más y me tuve que quedar (en Europa). Regreso el 21 a Perú, extraño horrores a mis hijas, pero hablo con ellas todos los días. Hay que aprovechar mientras haya trabajo, gracias a Dios estoy bien de salud y ya vuelvo pronto a Lima para continuar con la promoción de mi tema ‘Que poca’.





TE PUEDE INTERESAR: