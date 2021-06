La cantante Giulliana Rengifo reveló que le han empezado a llover pretendientes, a raíz de anunciar que se separó del padre de su última hija, el abogado Fernando Calderón. Además, no descartó que los galanes sean empresarios o futbolistas. “Ya estoy más tranquila (después de la separación), mis hijas también, lo que nos preocupa a todas las madres solteras es el tema económico, sobre todo en pandemia, pero nada... somos fuertes y podemos salir adelante sin ningún hombre. Ahora estoy enfocada en trabajar y en mi próximo proyecto, que es lanzar mi línea de jeans. Él (Fernando) me va a apoyar en el tema de mi negocio porque soy la mamá de su hija y me tiene que ver bien. Si yo estoy bien su hija también lo estará. Igual el padre de mis hijas mayores me apoya, así que sola no estoy”, precisó Rengifo.

Asimismo, Giulliana aprovechó para opinar del estado de Maricarmen Marín, quien tendría 13 semanas de embarazo, según indicó el programa ‘Magaly Teve, la firme’.

Giulliana, ¿Te vas a mudar a Lima o te quedas en Piura?

En unos días llego a Lima. Se vienen momentos muy duros y tengo que ser fuerte porque empezar de cero no es fácil. Voy a mudarme, alquilaré un departamento para vivir con mis hijas y tengo que ver el proyecto de mi marca de jeans, pues los músicos aún no podemos trabajar y tengo que ver la manera de reinventarme y salir adelante.

Tras anunciar que te separaste y que estás nuevamente soltera... ¿Te están tirando ‘maicito’ o aún no?

Sí. Ahora que estoy soltera no sabes cómo escriben, pero estoy tranquila, saliendo con los cuidados respectivos y disfrutando el momento de estar sola porque no me voy a echar al abandono menos en mi mejor momento, tras haberme realizado la manga gástrica. No puedo estar en mi cama y llorar como una María Magdalena. Ahora estoy viendo opciones de trabajo y si el amor llega o si por ahí salgo con alguien... ya se enterarán. El amor no es mi prioridad, pero soy humana y una mujer que cree mucho en el amor.

Los galanes que te cortejan y escriben... ¿Son empresarios o quizá algún futbolista?

No te voy a decir, pero hay gente que me escribe, caballeros que he conocido hace muchos años, pero nada... ahora no tengo una relación ni estoy saliendo con nadie. Estoy disfrutando de mi soltería, del dejar que me engrían porque soy bien engreída y me encantan los detalles. Estoy tranquila y feliz. La vida es una sola y hay que disfrutarla.

Por cierto, el programa ‘Magaly Teve, la firme’ reveló que Maricarmen María está embarazada y que tendría 13 semanas de embarazo... ¿Qué te parece?

Qué lindo si está embarazada, un bebé es una bendición de Dios y claro que le deseo lo mejor. Ser madre te saca un instinto mucho más real de cómo eres, te hace más amorosa, más real y es una etapa muy bonita. A sus 39 años... ser mamá está bien, ya se le iba a pasar el tren.

En un corto o mediano plazo... ¿Te gustaría juntarte con Maricarmen para aclarar algunas diferencias del pasado?

Con Mari no tengo nada que aclarar. Nunca fue mi amiga, no es mi amiga y no es nada para mí. Es una colega que trabaja en el mismo rubro que yo, pero que ha tenido más posibilidades de salir adelante por sus contactos y forma de ser. En estos momentos estoy enfocada en seguir trabajando de acuerdo a mis posibilidades y contactos. Solo quiero rodearme de buena gente para seguir adelante.

