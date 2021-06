La cantante Giulliana Rengifo reveló que puso fin a su relación sentimental con el padre de su última hija, el abogado Fernando Calderón, con quien tenía cinco años e incluso habían planeado casarse el año pasado, pero tuvieron que postergar la boda por la pandemia.

“Este año nos íbamos a casar, pero con todo esto (pandemia) quedó en ‘stand by’. ¿Si está de moda casarse por zoom? Él (Fernando me ha dicho lo mismo, pero no hay forma. Él quiere algo bonito para nosotros porque sabe que el sueño de toda mujer es casarse. Esperemos que todo esté bien para el próximo año y así casarnos de todas maneras. Ambos somos tal para cual, bondadosos y amamos a nuestra familia. Fernando ama a mis hijas mayores como si fueran suyas”, declaró Rengifo en junio del año pasado.

Giulliana, ¿es cierto que te separaste del padre de tu última hija?

Sí. Estoy separada desde hace varias semanas. La separación se dio por incompatibilidad de caracteres, no hubo un tema de infidelidad que yo sepa. A mis hijas recién les he dado la noticia y ya saben, pues hay un tema de cariño y respeto con Fernando, quien se ha portado súper bien con ellas. Fernando es un capo como profesional, un abogado A1, buen hijo, excelente padre, gran amigo, pero como pareja no funcionamos.

Una separación no es fácil… ¿Estás bien anímicamente?

Estoy tranquila. Nadie muere de amor, me aflige un poco por el tema del trabajo en pandemia, pero él se está haciendo cargo y me está ayudando (económicamente).

Tras anunciar tu separación no te van a faltar pretendientes, pues estás regia…

No pienso en tener ningún pretendiente por ahora. No podría decir que le cierro las puertas al amor porque una nunca sabe lo que pueda pasar. Por ahora estoy tranquila, a crecer como artista y enfocada al concierto virtual que daré este 19 de junio, que será trasmitido por mi página oficial de Facebook y será gratuito.

¿Qué te han dicho tus hijas?

Me hago la fuerte. No quiero que vean a la mamá derrotaba o triste. Nunca me han visto así, más bien me han visto renegando.

¿Hay la posibilidad de una reconciliación con Fernando?

Los dos sabemos de qué pie cojeamos, así que vamos a quedar como muy buenos padres y amigos.

Lamento mucho su separación pues ustedes tenían planes de matrimonio…

Así es, pero ya no habrá boda. Yo quería casarme religioso pero las cosas ya están claras. (L.Gamarra)





