La cantante Giulliana Rengifo rompió su silencio y aseguró que es una persona correcta e incapaz de meterse en una relación de pareja pues resaltó que se cree suficientemente mujer y porque ha vivido en carne propia lo que es ser engañada, así que tiene clarísimo que jamás le haría daño a alguien.

Asimismo, considera que Magaly Medina aún no supera que haya revelado que tuvo una relación sentimental con su esposo Alfredo Zambrano, además, asegura que desea encontrar el amor el año que viene, pero que actualmente se encuentra soltera, engriéndose sola y que no necesita de un hombre para que la satisfaga en la intimidad.

Giulliana, has estado en boca de todos en las últimas semanas…

Han sido meses muy agitados, con muchos sentimientos encontrados, con cosas buenas para mi carrera y con piedras en el camino que siempre hay, pero siempre con actitud positiva.

Gisela Valcárcel comentó que eras la reina de las portadas…

No he buscado las portadas, soy una mujer soltera hace un año y medio. No llamo a ningún programa para que me ampaya y no soy de las mujeres que les gusta hacer daño a nadie. La gente que me conoce sabe que soy perfil bajo, hogareña y que nunca me he metido en ninguna relación y si alguna persona comprometida ha querido lanzarme los ‘perros’, he dicho: ‘No, respeta y chau’.

Tu primer ampay fue con el notario (Paul Pineda) … ¿Él ya quedó en el pasado?

No fue un ampay por el hecho que nos besamos, todos sabían que él es una persona separada. Nunca me metí en una relación, me creo suficientemente mujer para decir que quiero un hombre solo para mí.

Después de tu ampay con el notario, salió Arantza Mori a acusarte que te metiste en su relación con Eduardo Rimachi…

No voy a hablar mal de ella porque es mujer, pero lo único que te puedo decir es que conozco a Eduardo hace más de dos años. Lo conocí cuando estaba comprometida y él con una chica. Nunca lo vi con ella (Arantxa), siempre ha sido muy respetuoso y nunca ha pasado nada con él.

Arantxa indicó que encontró un brasier tuyo en casa de Eduardo… ¿Es cierto?

No es mío.

Te grabaste videos en la habitación de él, ¿no crees que fue algo provocador?

Lo hice, pero… ¿quién dice que yo estuve con él? ¿hay alguna prueba?, es fácil hablar sin pruebas, yo soy una mujer correcta. Nunca me he metido en una relación ni lo haré porque en alguna oportunidad lo han hecho (cuando estaba con pareja) y se siente feito.

Arantxa tuvo duros calificativos hacia ti… ¿Crees que lo hizo para colgarse?

Si asumió que me había metido en su relación, me pudo haber llamado. No sé si lo hizo por colgarse de mí o vengarse de él.

¿Tuviste un punto de quiebre por los duros calificativos?

Somos seres humanos, sentimos, pero me di cuenta que había un fin, cual era hacerme quedar mal.

Tilsa Lozano indicó que todo lo que salía en tu contra venía del programa de Magaly Medina, ¿Piensas lo mismo?

Solo ella (Medina) lo sabe.

¿Crees que Magaly no supera que hayas estado con su esposo Alfredo Zambrano?

Lo que no supera es que lo haya contado, pero, así como ha estado conmigo, ha podido estar con muchas chicas que no hablan.

¿Te afectó que te diga ‘run run’?

Dijo eso y que nunca me han oficializado, pero a mí no me hace más ni menos mujer por el hecho que alguien me lleve de la mano o se case conmigo.

Comentaste que hay hombres comprometidos que te tiran ‘maicito’…

Hubo, pero ahora ya no.

El cuerpo necesita calor de vez en cuando, ¿Tampoco tienes ‘amigo cariñoso’?

Soy complicada para estar con otra persona porque soy muy celosa, así que prefiero satisfacerme yo misma. A las chicas que están solteras, les recomiendo su consolador, suficiente y es mejor. Es más efectivo que un hombre.

¿Cómo defines el 2022 en el aspecto amoroso?

Catastrófico, tanto así que mis hijas me dicen que disfrute mi soltería.

Por cierto, ¿Qué te han dicho tus hijas tras las acusaciones e insultos que te han hecho?

Mis hijas saben la verdad, me dijeron: ‘Tranquila, estamos contigo, te amamos mucho y nunca vas a estar sola’. Me sentí muy reconfortada al escuchar eso, así que me vale madre lo que puedan decir.

¿Te gustaría encontrar el amor en el 2023?

Me encantaría, soy una mujer muy romántica, detallista y me gustaría encontrar un hombre trabajador. Quiero un hombre que me sume y proyecte a seguir creciendo, más no que me pare ni me cele. Cuando estoy en una relación soy recontra fiel, aunque no me paguen de la misma forma.

¿Mujer tóxica?

Mientras no me den motivos, no soy tóxica, pues no soy una loca.

¿Qué novedades se viene con la música?

Feliz con la aceptación que ha tenido mi tema ‘Qué poca’ y ahora acabo de grabar la canción ‘Mujer peruana’, que es composición de Carlos Rincón, además, feliz porque me iré de gira a Bolivia y Colombia.





