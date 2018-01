La salida de Gonzalo Núñez de América Televisión tomó por sorpresa a muchos. Después de 20 años, el comentarista deportivo decidió dar un paso al costado para apostar por una oferta laboral. Según él mismo contó, decidió apostar por un nuevo proyecto.

"Llegó un momento en que había que decidir: o me quedaba en América Televisión o me quedaba por acá (Exitosa) y he decidido quedarme por acá, apuesto por Exitosa. Después de 20 años le doy mil gracias al canal", indicó Gonzalo Núñez en su programa de radio.

Naturalmente, su compañero Erick Osores también se refirió a su salida. Pese a haber mantenido fuertes enfrentamientos en vivo por diferencia de opiniones, ambos mantenían una cordial relación después de estar 15 años juntos frente a Fútbol en América.

"¡¡Alas y buen viento, hermano!! Como nos hemos divertido en estos 15 años!!! Te quiero y admiro. Es la única cursilería que diré por acá", escribió Erick Osores en su cuenta Instagram.

Sin embargo, se especuló que desde fines del año 2017, Gonzalo Núñez sabía que no continuaría este 2018 en América Televisión. Incluso, muchos rumores apuntan a que existía una mala relación entre el comentarista y Verónica Linares y eso pudo haber originado su salida.

Recordemos que la conductora de Primera Edición y Federico Salazar tuvieron un cruce de palabras con GonzaloNúñez cuando hablaban sobre la sanción de la FIFA a Paolo Guerrero por el resultado analítico adverso.

Paolo Guerrero: Gonzalo Nuñez pierde los papeles y discute con Federico Salazar y Verónica Linares

Ante estos rumores, Verónica Linares negó que sea por ella que Gonzalo Núñez no continúe en América Televisión. La conductora calificó de 'plancha quemada' esas especulaciones y le deseó lo mejor a su excompañero.

"¡Imagínate! Nada que ver, plancha quemada (...) Siempre tuvimos eso sobre el tema del fútbol, lo que pasa es que alguien lo vio y lo puso en las redes. Él es así, es loco y divertido. Para nada hay bronca. Espero pronto verlo", declaró Verónica Linares para el diario El Popular.

