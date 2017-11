El gran show: Leslie Shaw deja bien en claro su situación sentimental 

La cantanteLeslie Shawnegó que esté interesada en el bailarín Waldir Felipa, quien fue pareja de Belén Estévez.



“No, no pasa nada. Déjame sola. Te juro que estoy feliz, tranquila, viendo mis proyectos, mi música, y no estoy para relaciones ni nada de eso”, indicó Leslie Shaw.



Como se recuerda, Leslie Shaw y Waldir son pareja en ‘El gran show’ y en su última presentación recibieron un duro comentario por parte de Belén Estévez.



“Más allá de lo que pasó entre nosotros, es un momento incómodo para mí. Hemos bailado varias temporadas juntos, verlo con otra persona es raro y más cuando la coreografía no me gusta nada”, dijo la argentina Belén Estévez.



Al respecto, Leslie respondió: “No estuve al tanto de ellos, no sé si terminaron bien o mal. Eso no debe influir en la puntuación. Si bailé mal, con el tiempo seguiré mejorando”.

Reyes del Show: Leslie Shaw

