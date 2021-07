El cantante Mike Bahía sigue sorprendiendo con la participación de invitados internacionales en “La Voz Perú”. Tras haber invitado a Danny Ocean como su compañero en el jurado, haber hecho una videollamada con Tommy Torres para que sorprenda a sus participantes, esta vez le tocó aparecer a su novia, la actriz y cantante Greeicy Rendón.

En la edición del último sábado 17 de julio, los cantantes Maroa y Ray BG se enfrentaron en una batalla por su permanencia en el equipo de Mike Bahía. Los jóvenes interpretaron a dúo el tema “Amantes”, por lo que el colombiano aprovechó la oportunidad para hacer una videollamada con Greeicy.

A través del celular de Mike Bahía, Greeicy Rendón escuchó y disfrutó de una nueva versión del tema que lanzó con su pareja en noviembre de 2017, el mismo que tuvo gran éxito y ayudó a impulsar su carrera musical.

“Primero, obviamente me enamoraron porque estaban cantando ‘Amantes’ que es una canción que para nosotros y nuestra vida significa un montón. Disfruté demasiado a los dos, me encantó que jugaran al final. Tengo que decirle a Maroa que me encantó, me voy con lo que escuché y me han hablado de Ray BG, Mike me contó que rapea muy bien”, señaló Greeicy a través de una llamada telefónica.

Asimismo, Greeicy confirmó que fue invitada a venir a Perú para participar del programa. “Ya tengo una invitación ahí, ya tengo una fecha agendada. Si todo fluye por acá de la manera que tiene que ser, por allá les caigo y nos pegamos la cantadita”, confesó.

Finalmente, Greeicy Rendón y Mike Bahía eligieron a Maroa como la ganadora de la batalla. Cabe señalar que la joven artista tiene como productor musical a Ray BG, por lo que el intérprete no tuvo problemas en felicitar a su compañera.

VIDEO RECOMENDADO

Tito Nieves elogió la carrera de Daniela Darcourt

La cantante peruana Daniela Darcourt y el salsero puertorriqueño Tito Nieves se encuentran más unidos que nunca debido a que estará como co-entrenador en el equipo de Daniela en el programa de canto "La Voz Perú". (Fuente: Latina TV)