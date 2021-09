Nicola Porcella sacó su lado más motivacional la noche del último lunes, minutos antes del debut de la competencia entre Esto es Guerra Perú y Guerreros México. El chico reality dedicó unas alentadoras palabras a sus compañeros, al mismo tiempo que ninguneó a sus excolegas peruanos.

“Todos estamos acá por una razón, todos entramos a ‘Guerreros’ porque queremos algo más y son estos días los que cambian los días, se los digo por experiencia, a mí me cambio la vida estar en el momento indicado ese día, me cambio la vida y llegué a conocerlos a ustedes”, dijo el peruano que hoy radica en México.

Asimismo, aseguró que a pesar que los integrantes de EEG Perú tienen ocho años de experiencia, no se compara con la destreza física de los mexicanos. “Es impresionante. Ustedes son máquinas y créanselo, de verdad, yo nunca he visto competidores como ustedes, en mi vida, haciendo ocho años de reality, he visto competidores de la calidad de ustedes, de la clase de ustedes, el corazón que entregan”, agregó Nicola.

En ese sentido, alentó a sus compañeros a que demuestren que no necesitan tantos años en realities para ser mejores. “Todo se va quedar acá en México, por algo somos guerreros, por algo no hacemos reality porque son competidores de verdad y hoy lo vamos a demostrar”, acotó.

“Hoy día le van a callar la boca a todos esos que venían atrás y no confiaban en este equipo y decían que los de allá son más grandes, que los de allá son mejores ¡no! Hoy día les callan la boca a todos, mujeres, hombres, productores, a todos, y hoy día salimos a mil, hoy y mañana puede cambiar la historia de nuestras vidas y la vamos a cambiar ganando”, finalizó Nicola Porcella.