El cantante venezolano Guillermo Dávila es uno de los integrantes de ‘La Voz Perú' y se encuentra en nuestro país grabando la nueva temporada. Su llegada no ha pasado desapercibido y pese a que no se ha mostrado ante la prensa, el intérprete de ‘Tesoro mío’ se ha mantenido casi oculto para evitar ser captado e ‘incomodado’ por preguntas sobre su hijo peruano Vasco Madueño , a quien nunca reconoció y al que le recuerdan por qué nunca llegó a reconocerlo. Pero pese a esos momentos que aún quedan en la mente de los peruanos, el también actor marcó una época y goza de gran popularidad y muchas fans en el Perú que desde años esperan un concierto que, lamentablemente, no se pudo dar por diversas circunstancias.

Pero ahora que nos encontramos en plena pandemia muchos artistas, nacionales e internacionales, han vivido una verdadera pesadilla por la falta de ingresos y de presentaciones, y Guillermo Dávila no fue la excepción, ya que tras su salida de Venezuela, hace dos años, el cantante, aunque no ha dejado de lado su carrera artística, debido a la difícil situación que se vive desde inicio del 2020, el venezolano se dedicó a ser la imagen de una empresa de seguros que brinda asesoría legal y migratoria y pólizas de salud, ahorro o jubilación en Miami, Florida.

A través de las redes sociales de esta empresa, Dávila aconseja a sus compatriotas a comprar este seguro y los beneficios con los que estos cuentan al comprarlo. En Instagram se pueden ver varios videos de él.

INCÓMODO MOMENTO

Meses antes de venir al Perú, Guillermo Dávila estuvo en el programa de YouTube “Cómo ser una pareja y no morir en el intento” de dos amigos suyos y compatriotas. Aquí habló de su vida, sus matrimonios y sus dos hijas, una de ellas estudia en Alemania y la otra decidió seguir sus pasos y es claramente su preferida, pues comparten la vocación y anda en el camino del arte, incluso le dedicó una canción.

En la intervención del cantante de “Cuando se acaba el amor” se le notaba -precisamente- la cara de amor y orgullo con la que hablaba de sus dos retoños. Sin embargo, uno de los conductores del espacio digital se atrevieron a hacerle una pregunta que lo descuadró: “¿en qué quedó el tema de su hijo peruano?”.

Inmediatamente el rostro de Guillermo Dávila cambió por completo. Se puso serio y solo atinó a decir que “era un tema delicado”.

“Mira, hablaste de tus dos hijas, pero tengo entendido que luego llegó un hijo, por fin, ¿era tuyo o no era tuyo?”, preguntó Arturo de los Ríos, uno de los entrevistadores.

“Esto es un tanto delicado como para hablarlo aquí en la cama, es algo privado y yo creo que no debemos tocarlo por aquí, paso”, respondió incómodo, el intérprete de “Tesoro mío”.

