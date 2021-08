Guillermo Dávila no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas con la interpretación de Marcela Navarro durante la presentación de la joven en la reciente edición de “La Voz Perú”.

Navarro se presentó en el escenario del reality para entonar, a su estilo, la canción “Mi soledad y yo” del cantante español Alejandro Sanz, tema que fue lanzado en 1995 y que pertenece al su disco “3”.

La participante sorprendió tocando la guitarra mientras cantaba, tal como se lo había recomendado el intérprete venezolano. Una de las cámaras captó el rostro de Dávila conmovido con la performance de su pupila.

“Marcela Navarro, qué manera de hacer tuyo los temas”, comentó Cristian Rivero, antes de hacer notar lo que ocurría con Dávila. “Guillermo, es de las pocas veces que te he visto con lágrimas en los ojos en la competencia”, señaló.

“Yo me siento agradecido por haber tenido este grupo al que le debo muchísimo respeto”, dijo el también actor para luego dirigirse a la participante. “A ti, Marcela cuando me escuchas un poquito y con todo el respeto, me haces caso, lo haces fabulosamente bien. Te amo, te bendigo”, agregó.

Por su parte, Daniela Darcourt también expresó cuánto la conmovió la interpretación de Marcela Navarro. “Siempre logras cautivar mi corazón, no sé qué haces, qué genia eres”, afirmó.

