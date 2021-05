Vasco Madueño, el hijo no reconocido por Guillermo Dávila despotricó en sus redes sociales contra el cantante venezolano , quien fue confirmado como nuevo coach del reality ‘La Voz Perú' , y pidió para que el intérprete de ‘Tesoro Mío’ no regrese más al Perú debido a que “me ca...ó la niñez”. “De niño soporté todas las porquerías que dijo en cámaras. Ahora ya no soy niño. Ya estoy harto de prensas, polémicas y demás porquerías que ese hombre trae a mi vida”, recalcó el joven de 19 años. Pero, ¿por qué el cantante venezolano nunca reconoció a su hijo peruano? ¡Aquí te contamos la historia!

Era el año 1999 cuando Jéssica Madueño conoce a Guillermo Dávila y mantienen un romance, pero este la abandona y deja el país a fines del 2000 sin conocer que su pareja estaba embarazada y fue desde ese momento que Jéssica mantuvo una lucha constante para que el intérprete reconozca a su hijo Vasco, pero al no tener respuesta del cantante, ella se sentó en el programa de Jaime Bayly, ‘El Francotirador’, donde contó toda la historia.

“Yo me entero que estaba embarazada luego de una cinco semanas que él se va del país. Lo llamé y cuando le di la noticia se quedó mudo por unos tres minutos. En ese momento lo agarré en frío y le dije que me llamara cuando lo asimilara. Cuando lo hizo, sugirió que interrumpiera el embarazo”, contó Jéssica Madueño, quien dijo que se negó a abortar y que no había posibilidad de hacerlo.

En el programa de Bayly, Madueño indicó que desde que Guillermo Dávila se enteró que estaba embarazada, ya no le contestaba las llamadas y hasta cambió de celular. “Yo pensaba que se iba a poner feliz y saltar de alegría, pero no sucedió eso. Le dije que llamara cuando cambiara de opinión. Yo traté de comunicarme con él cuando me enteré que el hijo que estaba esperando era hombre, pero la idea era comunicárselo, pero ya no contestaba el celular”.

LE ENTABLÓ DOS JUICIOS

Jéssica Madueño por otro lado sostuvo que en el 2005 le entabló dos demandas a Guillermo Dávila en Perú y en Venezuela, por pensión por alimentos y filiación, ya que la finalidad era que reconozca a su hijo, no por dinero.

“Solo quiero que reconozca que es su padre, es importante que lo reconozca, porque hay un montón de secuelas. El problema no es el dinero. Lo de la filiación está demorando en Caracas. El proceso de filiación tiene dos años. Él está equivocado, quiero que lo conozca, se va a enamorar del niño, es un niño criado en el amor”, dijo la madre de Vasco.

“FUE UN ACCIDENTE”

En una entrevista a Univisión, Guillermo Dávila decidió hablar de su hijo peruano, pero sus declaraciones no fueron nada agradables, pues manifestó que la concepción y nacimiento de Vasco fue un accidente y que no lo reconocerá antes de someterse a una prueba de ADN, pero meses después, en 2014, conversó con Reporte Semanal donde se justificó, pero terminó por pintarse de pies a cabeza.

En esta conversación con Melissa Peschiera dijo que no asumió su paternidad “por temor, inseguridad, miedo, incertidumbre de no saber qué pasa con todo esto. Las pocas comunicaciones que tenía con ella, yo sentí una amenaza constante”

“Yo he decidido enfrentarlo, pero una de los principales errores es que el hecho que esto se haya hecho público. A mí sí me preocupa el estado del niño”, dijo Guillermo Dávila, pero fue refutado por la periodista, que le dijo que si estaba preocupado debió reconocerlo hace años.

“Existió un gran miedo, yo lo asumo y lo digo. Yo voy a tratar de solucionar esto de alguna manera, yo quiero conocer al niño, si ella estaba preocupada por el estado del niño, por qué exponerlo de esta manera”, agregó el cantante.

Sobre no reconocer a Vasco, Guillermo Dávila sostuvo que “hay un documento donde no quiere el apellido y el niño ahora salió en una entrevista diciendo que no quiere el apellido de Guillermo Dávila y eso tiene que ver mucho la influencia de la mamá, porque si las cosas fueran diferentes yo ya estuviera en contacto con él y hubieran dado un buen paso hacia adelante”

Al ser consultado si reconoce que decir que Vasco fue un accidente fue un error, el intérprete de ‘me fascina’, manifestó que “cuando yo me refiero a lo de un error, un accidente, me refería a que es algo que sucede inesperadamente, en ningún momento quiero menospreciar, ni dañar a Vasco, simplemente estoy hablando con la verdad. El accidente es que no estaba dentro de una relación, no estaba estipulado y fue una sorpresa, la concepción de Vasco”

“NO ME IBA A DEJAR EXTORSIONAR”

Otra declaración polémica fue cuando dijo que “yo no me iba a dejar extorsionar, yo mantuve bastante distancia porque se me extorsionaba”, por el juicio por alimentos que le había entablado Jéssica Madueño

“Mi intención es llegar a solucionar de la manera más segura sin que se me vea como si yo fuera un delincuente. Mi relación no fue matrimonial, ninguno de los dos pensamos en eso. No teníamos planificado, fue algo inesperado. Las fórmulas deben ser otras, pero es impresionante cuando veo las cifras que yo no puedo manejar, yo sentía la misma impotencia”, aclaró hace siete años.

Asimismo, dijo que le encantaría conocer a su hijo y “tengo que decirle que el tiempo dirá cómo se ha manejado la razón entre estas dos vertientes. Yo espero que todo esto pase, vamos a ver si volvemos a insistir, pero que se pare ya todo esto”

PIDE PRUEBA DE ADN

La madre de Vasco Madueño, tras estas declaraciones, esta vez contó en ATV que los abogados de Guillermo Dávila le pidieron la prueba de ADN para reconocer al ese entonces adolescente.

Así, tras idas y venidas, Guillermo Dávila nunca reconoció a su hijo, iba a regresar al Perú en el 2020, pero tampoco lo hizo y ahora que ha sido anunciado como nuevo coach del reality de Latina, Vasco Madueño de 19 años es el que no quiere saber nada de él y estas fueron sus duros post en contra del cantante venezolano.

