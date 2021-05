Guillermo Dávila fue anunciado como nuevo jurado del reality ‘La Voz Perú' , que pronto se emitirá en Latina. Sin embargo, el hijo peruano que no el cantante no quiso reconocer y negó por muchos años, no dudó, no solo en mostrarse en contra de su llegada a nuestro país, sino que arremetió con todo contra el intérprete de ‘Me fascina’.

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró las historias de Instagram que Vasco Madueño, hijo negado del cantante venezolano, publicó en las últimas horas y donde se refería a su padre como una “porquería”, “basura” y ser la persona que “me ca...ó la niñez”.

“Este hombre me ca...ó la niñez. Ahora no puede dejar de hacerme la vida imposible”, dice el primer post que publicó Vasco.

“De niño soporté todas las porquerías que dijo en cámaras. Ahora ya no soy niño. Ya estoy harto de prensas, polémicas y demás porquerías que ese hombre trae a mi vida”, recalca.

Hijo de Guillermo Dávila no quiere saber nada de su padre y lo tilda de cobarde

“Nunca quiso afrontar las cosas cara a cara, porque no deja de quedar como un cobarde”, siguió disparando Vasco en sus redes sociales.

Sobre la participación de su padre el la nueva edición de ‘La Voz Perú’, el aún joven sostuvo “yo preferiría no querer entrar en esa basura de la polémica que piensa hacer el canal 2”.

“Y si quieren saber algo personal. La vez que quiso venir a arreglar las cosas en el 2020 no fue más que un intento suyo de querer hacer negocio. Pues cuando empezó la pandemia desapareció como siempre lo hace”, agregó.

Por ello, Vasco, lejos de apoyar el retorno al Perú de su padre, sostuvo que “sería de gran ayuda para mí no apoyar la venida de ese hombre”

