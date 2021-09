El pasado lunes 20 de septiembre, Guty Carrera utilizó sus redes sociales para denunciar que le impidieron volar a Perú desde México. Ahora, el modelo se presentó de manera virtual en el programa “América Hoy” y contó detalles de lo sucedido.

Durante su enlace, el exintegrante de “Esto es guerra” y “Guerreros México” contó cómo sucedieron los hechos y dijo que no solo él fue perjudicado, sino también muchos compatriotas que no pudieron regresar al Perú.

“En este momento debería estar en Perú, debería estar cumpliendo con todas las actividades que tenía programadas, pero el día lunes me acerqué al aeropuerto, tenía un vuelo programado con Aeroméxico y me dijeron en el mostrador que no podía viajar porque no tenía una credencial de vacunación, lo cual no es requisito indispensable para entrar al país”, contó Guty.

“Únicamente se necesita, según el diario El Peruano y el Minsa, se necesita una prueba PCR negativa no mayor a 72 horas. Entonces, esta aerolínea no quiso darme espacio y, al igual que yo, muchos otros compatriotas se quedaron fuera del vuelo”, añadió el chico reality.

guty denuncia

Luego, Janet Barboza le preguntó a Guty Carrera si él hizo la consulta a la aerolínea sobre si los requisitos son restricciones propias de su empresa, a lo que el modelo contestó lo siguiente:

“Ninguna aerolínea en el mundo te puede prohibir regresar a tu propio país. Yo tengo pasaporte peruano, la aerolínea simplemente debe avisarte como condición que el destino pide este tipo de documentos. Yo no soy mexicano, ni americano, ni de Honduras o Ecuador, soy peruano y tengo todo el derecho de viajar”, sentenció.

