Guty Carrera: ¿Qué piensa del beso con Tula Rodriguez y su esposo Javier Carmona?

Guty Carrera se pronunció sobre el beso que se dio con Tula Rodríguez, durante el sketch de ‘Tulicienta’ en el programa ‘En boca de todos’.



“La secuencia fue hecha para que la gente se divierta y el objetivo se cumplió. Tula es actriz y yo recién estoy empezando en la actuación. Sabíamos que el sketch iba a dar que hablar, pero no hay ninguna mala intención. Además, hay mucho respeto entre Tula y yo, y mi respeto hacia Javier (Carmona)”, indicó Carrera.



¿Tula se puso nerviosa?

No. Tula graba todos los días una novela, tiene mucha experiencia y ‘cancha’ en la actuación.



¿Crees que Javier se haya incomodado por la escena?

Para nada, yo los veo bien y felices. No tiene por qué incomodarse, porque no hay posibilidad alguna que exista algo más allá del respeto.



(L. Gamarra)

