Luego que Brenda Zambrano reveló que su relación con Guty Carrera terminó porque él le recordaba su pasado y no era detallista, el entorno más cercano del ‘Potro’ contó que está tranquilo y dedicado a sus nuevos proyectos.

“Brenda y Guty terminaron, cada uno sigue su vida. Ya pasó un mes, él está dedicado a su programa de YouTube”, señaló nuestra fuente.

Por otro lado, en sus redes sociales Carrera ha pedido que se apoye con víveres y todo lo que se pueda a los pobladores de Trujillo, Piura, Tumbes y Chiclayo, que lo han perdido todo debido a las fuertes lluvias ocasionadas por el ciclón Yaku.

¿QUÉ DIJO BRENDA?

Brenda Zambrano dio una entrevista al canal de YouTube ‘Doble G’ y habló por primera vez sobre las razones de su ruptura con Guty Carrera, el conocido ‘Potro’ de la farándula local. La actriz mexicana llamó “cabrón” al exchico reality por no haber tenido las cosas claras en su romance y haberla criticado por su pasado.

“ A él le molestaba mucho mi pasado en Acapulco Shore, que hice playboy, siempre estaba criticándome de mi pasado . No era nada detallista el tipo, ojalá que con la próxima novia sí y vea los errores que tuvo conmigo. Yo siempre di una imagen que mi relación era perfecta, eso es lo malo de las redes sociales, te inventas una vida que no es”, dijo.

La polémica artista mexicana también aseguró que en redes sociales se mostraban como la pareja perfecta cuando la realidad era otra. Según mencionó, algunos usuarios le han dado la espalda por terminar con Guty Carrera.

“ Pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta, todo el mundo nos amaban como pareja. Todo se fue a la mierda porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él , que no soy feliz, a él le fue difícil entenderlo, y pues yo soy la mala del cuento... Todo el mundo lo aplaude que me dejó a mí porque soy una loca y una tóxica, o sea soy la mala por lo que ven en la televisión”, agregó.

Brenda Zambrano cuenta cómo fue la tormentosa relación con Guty Carrera. Foto: Instagram

BRENDA ZAMBRANO LLAMA “CABRÓN” A GUTY

En otro momento, Brenda Zambrano contó que se encuentra mejorando, pues también le dolió la ruptura, sin embargo, dejó en claro que ahora su única prioridad es ella. Incluso, confesó que Guty Carrera no quería casarse, pero cuando decidió terminar la relación, acudió con su madre para pedirle la mano de su hija.

“ Qué estoy haciendo con un cabrón que no tiene las cosas claras, eso va para 4 años, no sabes si se quiere casar, si tener hijos, qué futuro te espera, qué quieres . Hay cosas que él falló y que yo también, entonces dije que ya no quería, no me sentía cómoda viviendo con él. Ahora sí quería casarse, ir a pedirle la mano a mi mamá sin mi consentimiento, cosas así que ya no estaban padres. Lo siento mucho, no puedes obligar a una persona a que te quiere y obligarlo a estar contigo”, puntualizó.

BRENDA ESTÁ EN TERAPIA TRAS FIN CON GUTY

La mexicana Brenda Zambrano habló por primera vez sobre su relación con Guty Carrera y confirmó que está en tratamiento psicológico luego de ponerle fin a su romance con el peruano. La exintegrante de Acapulco Shore afirmó que durante su relación dejó de ser ella misma y evitaba salir o invitar a sus amigos a la casa porque su pareja se molestaba con ella.

“Estoy en terapia y la psicóloga me dijo que va doler y le digo: “Yo ya sufrí y lloré en la relación” (...) Ahora soy libre, me puedo vestir como yo quiera, puedo salir a donde quiera, llegar a la hora que quiera. En esa relación, me sentía que no era yo porque, como siempre muchas veces, ponemos primero a la otra persona. Siempre él era primero o era: “No voy a salir porque se enoja, no quiero que mis amigos vengan (a mi casa) porque se enoja” , expresó en una entrevista con Doble G.