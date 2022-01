PASA VERGÜENZA. Jota Benz protagonizó una aparatosa caída en vivo durante el programa ‘Esto es Habacilar’. El chico reality, que ahora uno de los nuevos “pitucos del balcón”, se puso ‘celoso’ porque un concursante bailaba con Angie Arizaga.

Uno de los concursantes, llamado Luis, se animó a pedir que Angie se pare a su lado, pero eso despertó los ‘celos’ de Jota Benz, actual pareja de la modelo, quien rápidamente bajó del balcón para encarar al joven.

Sin embargo, Ignacio Baladán fue quien pidió que pongan la canción “Fantasy”, la cual es de Jota Benz y Angie Arizaga, para que el “nuevo” Jota baile el tema con la chica reality. “Yo quiero que ustedes dos la bailen”, dijo.

‘Habacilar’: Jota Benz se cae luego de ponerse ‘celoso’

Ante el baile, Jota Benz bajó corriendo y a unos metros de Angie y Luis se resbaló. La aparatosa caída del ‘pituco de balcón’ despertó las carcajadas de todos los presentes. “Lo que más me da risa es que en el bolsillo de atrás, en el cual me he caído, está el celular de Ignacio”, manifestó.

Debido a la cercanía, Jota también provocó que el concursante y la misma Angie Arizaga se cayeran al piso.

Pero, todo no quedó ahí, el concursante se animó a dar unas palabras tras la caída: “Así soy yo cuando se quieren meter conmigo”.

'Habacilar': Jota Benz pasa 'roche' EN VIVO tras sufrir aparatosa caída

