¿VOLVERÁN? Raúl Romero ya confirmó que no participará en el posible regreso de “Habacilar”. No obstante, para la alegría de algunos fanáticos, el nuevo formato sí podría ser una realidad y traería de regreso a dos figuras emblemáticas: Thalía Estabridis y Tracy Freundt, las recordadas modelos del programa.

Según el portal Instarandula, existen rumores sobre un nuevo programa en el que ambas modelos serían las conductoras. La publicación estuvo acompañada por imágenes donde aparecen Thalía Estabridis y Tracy Freundt.

¿Cómo se llamará el nuevo formato de “Habacilar”?

Precisamente, en este mismo portal de Samuel Suárez, la usuaria da luces al nombre de la nueva producción, el cual sería: “Ven a vacilarte”.

Habacilar: Thalía y Tracy serían las figuras del nuevo formato. Foto: Captura

“Tengo un chisme sobre el programa de Raúl Romero, te cuento que se está cocinando un programa donde no estará él sino las modelos Thaila y Tracy, el programa se llamará “Ven a vacilarte” ”, según detalla el mensaje.

Habacilar: nuevo formato sería una de las sopresas del 2022. Foto: Captura IG

Estos rumores cobrarían mayor fuerte luego que, el último 25 de diciembre, Thalía Estabridis y Tracy Freundt se reencontraron en una sesión de fotos y grabaron un TikTok que muchos usuarios celebraron con nostalgia.

RAÚL ROMERO NO REGRESA A LA TV

Luego de la ola de especulaciones sobre su posible regreso al formato televisivo, Raúl Romero salió al frente la descartar de plano el tema y enfatizar que se encuentra concentrado en su música.

“Chicas y chicos, quiero decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver en estos momentos. No está en mis planes actuales. En mis planes está seguir con la música, estoy escribiendo. Ya se vienen noticias”, aseguró en un video el presentador del desaparecido programa.