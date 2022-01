Samuel Suárez no pudo dejar de comentar el estreno de ‘Esto es Habacilar’, que lanzó su primer programa la noche de este lunes. A través de sus historias de Instarándula, el popular Samu comentó la entrada de cada miembro del programa, comenzando por Tracy Freund, Thalía Estabridis y Roger del Águila, antiguos miembros del espacio de concursos.

“Ahí está, tal como lo habíamos visto en la promoción, Tracy y Thalía... ahí está, como lo habían especulado ayer, el primer conductor de Habacilar confirmado, el gran Roger del Águila, qué alegría verlo, tremendo jale.... Ahora presentan a las nuevas modelos, Solana Acosta, una Miss Teen, yo no la conozco pero fuera de todo, ver a Roger, Tracy, Thalía me trae mucha nostalgia y para los que hemos seguido el pasado Habacilar, pese a que no está Raúl, hay un cariño enorme”, dijo el periodista de espectáculos.

Samuel Suárez también aplaudió el regreso de Paloma Fiuza y sus clásico baile de Axe Bahía. “Lo siento, soy un académico frustrado”, dijo entre risas. Asimismo, lanzó una advertencia a quienes pedían la cancelación de Esto es Guerra.

“Ahora pues gente, querían que los guerreros se retiren de la televisión, es el momento de apoyar porque si no tiene rating este programa, regresan todos. Apoyen. Me encanta, las modelos haciendo sus coreografías. El público está bien tela, se entiende por la pandemia pero visualmente digo...”, acotó el popular Samu.

Por otro lado se alegró porque la ‘achuntó' con Johanna San Miguel en la conducción, Facundo González en el balcón de los ‘pitucos’ y Korina Rivadeneira como modelo.

EXPLOTA CONTRA LUCIANA FUSTER

Como era de esperar, Samu criticó el ingreso de Luciana Fuster a ‘Esto es Habacilar’. “Ya están presentando a la amiga que no le debe nada a nadie, ni al público... claro... la que está por su talento. Ahí está Lucianita, ella misma es, ustedes no son nadie. Talentosísima ella, muy carismática”, dijo antes de escucharla hablar de su relación con el Pato, la misma que no se animó a confirmar.

“Ay no, felizmente no le gusta el morbo, ay ‘lo que se ve no se pregunta’, el show de la formalización, esas cosas están pauteadas, mira pues, a la que no le gusta eso y el primer programa ya está vendiendo la oficialización”, comentó Samuel Suárez.

Samuel Suárez comentó el estreno de ‘Esto es Habacilar’ en Instarándula. Se mostró emocionado por la vuelta del programa y le dio duro a Luciana Fuster.

