LA VACILARON. Yahaira Plasencia fue una de las concursantes del ‘canta y gana’ de ‘Esto es Habacilar’, nuevo formato televisivo de ‘Habacilar’. La salsera se enfrentó a Rafael Cardozo y Michalle Soifer.

Todo iba bien, hasta que Yahaira Plasencia cantó un renombrado tema de Selena Quintanilla titulado “Si una vez”, aunque se llevó el punto, la conductora Johanna San Miguel dijo: “Eso le salió del corazón”.

“Cuando uno canta esa canción, porque a todo el mundo le ha pasado, lo sentimos acá (apunta su pecho) ¿En qué piensas? ¿En quién piensas?”, cuestionó la presentadora del programa concurso.

A lo que rápidamente, la cantante le respondió: “Te juro que yo amo a Selena y me encanta”, pero evitó responder la pregunta directa.

Yahaira Plasencia es ‘troleada’ con camiseta de Jefferson Farfán

Johanna San Miguel le pidió a la salsera que cante otra vez el tema. “Si una vez dije que te ama, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensaba, estaba loca (…) Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer…ese error”, cantó.

‘Habacilar’: Yahaira Plasencia es ‘troleada’ EN VIVO con camiseta de Jefferson Farfán (Video: América TV)

Sin embargo, mientras cantaba, Korina Rivadeneira se acercó a ella mostrándole su camiseta, la cual casualmente era la de Jefferson Farfán, ocasionando la risa de todos en el set y dejando sin palabras a Yahaira, quien solo atinó a empujar a la venezolana y decir: “Ay Korina”.

“No hay que negar el pasado. El pasado se asume con hidalguía (dignidad)”, agregó San Miguel.