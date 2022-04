NO BAJARÁ LAS MANOS. Juliana Oxenford reveló que Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ le pidieron que “pare la mano” contra ellos. Según la conductora, el pedido llegó a través de unos conocidos en común, pero ella rechazó la solicitud.

“Dejen de pedirles a sus amiguitos que saben que conocen, del colegio, o que han trabajado conmigo, que pare la mano, porque en la medida que ustedes sigan hablando huevadas, yo voy a seguir alzando mi voz”, respondió en su programa.

Juliana Oxenford compartió el extracto de la “broma” que hicieron Jorge Luna y Ricardo Mendoza y recalcó que no se puede considerar “humor”.

“Todo les parece gracioso, todo les parece divertido (…) Para eso pagan tanta plata por Dios, artistas que te hayan reír, de la talla de Carlos Alcántara”, dijo.

Juliana Oxenford: “Hablan huevadas, estos huevones”

En otro momento, la periodista se mostró indignada por la “broma” de ‘Hablando Huevadas’. “Pero, hablan huevadas, estos huevones, perdón por la expresión (…) Que la gente no vaya, es la mejor manera de castigarlos.

“Yo no puedo seguir apostando por este de humor barato, no me vengan a decir: “nosotros manejamos humor negro”, no, no por Dios, hay que se brillante para ser sarcástico”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Carlos Alcántara critica a comediantes por burlarse de personas con síndrome de down: “Basta ya”

Ampayan a Aldo Miyashiro besando apasionadamente a reportera Fiorella Retiz | VIDEO

Aldo Miyashiro fue ampayado besándose con exreportera el mismo día que regresó de viaje con Érika Villalobos