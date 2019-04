¡HBO GO colapsó por Game of Thrones! Usuarios se quejan que no pueden ingresar a plataforma online

Miles de usuarios han reportado en las redes sociales que no pueden acceder a la plataforma online de HBO, canal que transmite el primer capítulo de la última temporada de Game of Thrones. La web del canal se encuentra caída desde hace más de 40 minutos y los fanáticos se quejan masivamente en Twitter y Facebook.



Desde que se dio a conocer el día y la hora del estreno de la octava y última temporada de GOT, miles han buscado la manera de ver la serie y HBO desde el viernes liberó su plataforma para que todos puedan disfrutar masivamente del primer episodio de Game of Thrones.

¿Alguien más esta teniendo problemas para verificar su cuenta de HBO GO? @HBOLAT@HBOGOsoporte pic.twitter.com/IHlojNwMwi — Diego Rivas (@rivqsdiego) April 14, 2019

Alguien tan amable que me pueda confirmar porfavor si podré ver el estreno de got en la app HBO GO? #GameofThronesSeason8#got @HBOLAT @HBOGOsoporte pic.twitter.com/PmazKYKcnT — Legui (@matileguizamonp) April 15, 2019

Tenemos al primer muerto de la noche: HBO Go #GameofThronespic.twitter.com/DpCBYe7MNT — Vicente Montano (@vi_moes) April 15, 2019

@ClaroVideoMx no puedo entrar en HBO para ver #GameOfThrones y contraté el servicio con mucha anticipación.

Para qué pago un servicio sino voy a poder usarlo cuando lo necesite???

Una solución por favor!!@Profecopic.twitter.com/ILQmKJtUI4 — E_Q® (@erick_qt) April 15, 2019

Aquí te damos las alternativas para que vea GOT EN VIVO de la forma que tú prefieras.



OPCIÓN 1: CANAL EN VIVO, por TV en los canales de HBO de la programación regular (HBO, HBO2, HBO Plus, HBO Signature). Aquí solo necesitas consultar el horario de transmisión de acuerdo a tu país dando click a esta dirección https://gameofthrones.hbolatam.com



OPCIÓN 2: Streaming EN VIVO a través de HBO GO en dispositivos digitales con acceso a Internet. Si ya cuentas con una suscripción a un paquete de HBO a través de un proveedor de TV (Claro, Movistar o DirecTV), solo debes descargar la aplicación en tu dispositivo móvil o tu smart TV o visitar la website de HBO GO en tu computadora y seleccionar 'conectarse con la cuenta de su proveedor'.



Si en caso no cuentes con una suscripción a HBO GO, descárgate la aplicación a tu dispositivo y haces click en 'empezar la prueba gratis', sigue los pasos del proceso de registro y activa tu cuenta y así podrás disfrutar de Game of Thrones desde cualquier parte.



La señal de HBO GO está disponible para accesos a través de computadoras, Chromecast, smartphone o tabletas, Apple TV y Smart TV.