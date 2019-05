HBO GRATIS para ver Game of Thrones 8x06

Durante el penúltimo episodio de la temporada final de Game of Thrones ( Juego de tronos en español), Daenerys sentenció a muerte a Varys tras descubrir su traición, habló con Jon sobre como el pueblo solo le temen y a él lo quieren. Asimismo, le prometió a Tyrion detener el ataque si escucha las campanas de King’s Landing.

Sin mayor esfuerzo, Daenerys destruye la flota de Hierro y a los guerreros de la Compañía Dorada, y aunque las campanas anuncian la rendición de King’s Landing (Desembarco del rey), la nueva reina lanza el fuego de Drogon sobre gente inocente y destruye la Red Keep (Fortaleza Roja), sepultando bajo los escombros a los hermanos y amantes Cersei y Jaime Lannister.

Aunque la ‘Madre de dragones’ consiguió lo que buscaba desde la primera temporada de Game of Thrones todavía debe consolidar su reinado. ¿Jon y Tyrion continuarán apoyándola? ¿Sansa y Arya intentarán derrocarla?

Si quieres ver el episodio final de la temporada final de Game of Thrones , pero no tienes una cuenta de HBO Go, descuida a continuación te contamos como acceder a todos los episodios de la ficción y a los otros contenidos del catálogo de HBO.

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

HBO Go te permite suscribirte completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por una semana sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.

Pero antes de que se cumplan los 7 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para realizar este truco solo necesitas tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, de lo contrario, no podrás utilizar esta opción.

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

El precio de la suscripción mensual a HBO Go varía según el país en que te encuentres.



Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

España: 7,99 euros al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

¿A QUÉ HORA VER EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

El sexto y último episodio de la temporada final de Game of Thrones será estrenado el domingo 19 de mayo a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 20 de mayo.

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

PLATAFORMAS PARA VER EL FINAL DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

Si bien HBO GO es la aplicación móvil por excelencia del canal de televisión y a través de ella podemos ver todas las temporadas de “Game of Thrones”, junto a muchas otras series y películas exclusivas de la compañía, existen otras plataformas que, por convenio, también muestra la producción.

HBO GO

La aplicación por excelencia para ver “ Game of Thrones” de manera legal. Al ser una serie producida por el canal de televisión con el mismo nombre, no es de extrañar que quiera transmitir de forma exclusiva sus estrenos.



HBO Now

Este es un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. La misma puede también funcionar en páginas web, al igual que Netflix, para observar todo el contenido del canal ya listado, incluyendo la última temporada de "Game of Thrones".



Amazon Prime Video

Este caso es un poco engañoso, ya que la plataforma se jacta de transmitir la última temporada de Juego de Tronos con contenido exclusivo, pero la verdad es que la misma utiliza el servicio de HBO para reproducir sus videos. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.



¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

El tráiler del último episodio de "Game of Thrones" muestra a Jon, Davos, Tyrion y Arya caminando entre los escombros y lo que queda de King’s Landing (Desembarco del Rey), mientras Daenerys reúne a sus tropas: inmaculados y Dothrakis.

En el cuarto episodio Arya le dijo a Jon que no confiaba en Daenerys y después de ver los cadáveres calcinados de gente inocente seguramente su opinión no ha cambiado, así que es probable que intente asesinarla antes de que se convierta en una amenaza similar a la que fue Cersei.

¿Cuáles serán los primeros mandatos de Dany una vez que asuma el poder? Posiblemente elimine a los traidores y los que considere una amenaza para su reinado ¿Tyrion, Sansa, Jon y Arya tendrán el mismo destino que Varys?

¿Jon Snow vs Daenerys Targaryen al final de Game of Thrones?



Si bien podría entenderse una crisis nerviosa de la reina por todo lo que ha perdido, incluidos el dragón Rhaegal y Missandei, su mejor amiga, sus acciones en King’s Landing ahora la ubican en un lugar de no retorno, a partir del cual Jon sería obligado a actuar. De hecho, si Daenerys quiere ir más allá, incluso podría intentar matarlo junto a su familia, debido a que el Norte ya evidenció que no está dispuesto a seguir siendo una región más controlada por el reino. ¿Jon se dará cuenta de este escenario?



Como Jon Snow es hijo legítimo de Rhaegar Targaryen, tiene aún más derechos que Daenerys sobre el Iron Throne (Trono de Hierro) y podría reclamar el trono en lugar de su tía para procurar un reinado justo y mesurado. Después de ‘The Bells’ (8x05), ya debería haber aceptado que no puede renunciar a su destino. Varys dio su vida por esa posibilidad. Tyrion también ya debe haber aceptado que Daenerys dejó de ser la indicada para sentarse en el trono. A Jon no le queda más que responder a tanta muerte, a tanta destrucción.