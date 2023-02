La telenovela turca “Hermanos” sigue sorprendiendo con cada entrega y el pasado 21 de febrero no fue la excepción. En un emocionante capítulo, descubrimos grandes revelaciones sobre la familia Eren.

En ese sentido, tras los sucesos de episodios anteriores, fuimos testigos de los celos de Doruk, la violenta actitud de Tolga, el nuevo incidente de Sengül, entre otros hechos claves.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce 5 cosas que pasaron en la telenovela turca “Kardeslerim”, durante el capítulo del martes 21 de febrero del 2023, transmitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN “HERMANOS” EL MARTES 21 DE FEBRERO?

1. Doruk celoso de Kaan

Pese a que Doruk participó en la búsqueda de Emel, las cosas siguen tensas entre él y Asiye. Lo cierto es que esto se complica aún más cuando Eren escoge como compañero de asignatura a Kaan.

Así, los celos se apoderan del hijo legítimo de Akif y le pregunta a la muchacha: “¿Por qué has elegido a Kaan en vez de a mí?”. Sin dudas, un nuevo problema ha nacido entre este par y parece que están cada vez más lejos de la reconciliación.

Doruk celoso de Kaan en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

2. El amor podría estar naciendo entre Ömer y Süsen

En medio de un trabajo de la escuela, Harika descubre que Süsen está enamorada de Ömer. Entonces, decide preguntarle a su hermano qué es lo que realmente siente por su amiga.

Ante la interrogante, el joven sonríe y le pide a la novia de Oğulcan que no se meta en sus asuntos privados. No obstante, ella advierte que no se confíe, mientras él afirma que “lo bueno se hace esperar”.

El amor podría estar naciendo entre Ömer y Süsen en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

3. Tolga muestra su lado más violento

Tolga protagonizó una discusión con Harika, en la que se reveló su lado más oscuro. Por eso, Cemile decide alejarse de él y quiere abandonar el departamento que el chico le está pagando.

Totalmente fuera de sí, el muchacho advierte que ella no se irá a ningún lado, por lo que la encierra y la deja incomunicada al llevarse su teléfono. Desesperada, la joven ruega por salir de allí y los espectadores nos preguntamos hasta dónde llegará su novio.

Tolga muestra su lado más violento en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

4. Suzan se enfrenta a Resul

Suzan está cansada de quedarse callada. Por eso, decide buscar a Resul y contarle la verdad: ella no lo traicionó, sino que él cayó en una trampa de Akif, Nebahat y Ayla.

Después de mostrarle las pruebas respectivas, la madre de Harika se retira de la oficina diciendo que no quiere quedarse en un lugar donde no confían en ella. Frente a esto, el ejecutivo va tras la mujer y le pide que vuelva a trabajar con él.

Suzan se enfrenta a Resul en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

5. Sengül pierde la memoria

Luego de ser echada de su vivienda, por participar en el secuestro de la pequeña Emel, Sengül acude a pedirle ayuda a Ayla. Al descubrir cuál era su situación actual, la mujer permite que se quede a trabajar en su vivienda.

Sin embargo, la tía de los Eren está en problemas después de cumplir un recado de la madre de Berk: un grupo de hombres la asalta y ella se golpea la cabeza. De esta manera, cuando su familia va a verla, se dan cuenta de que ha perdido la memoria. ¿Regresará a su hogar? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Sengül pierde la memoria en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA TURCA “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.

Su Burcu Yazgi Coşkun como Asiye Eren en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)