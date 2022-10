El episodio 8 de ‘House of the dragon’ culminó con la pelea por la sucesión, la cual pareció resuelta después de que Rhaenyra Targaryen y la reina hicieran las paces. Sin embargo, tras la conversación que tuvo el personaje interpretado por Olivia Cooke con Viserys, piensa que el deseo final del regente fue que su primogénito varón sea su heredero.

¿Qué pasó en ‘House of the dragon’ 1x08?

Después de tener a su familia reunida por última vez, Viserys I Targaryen finalmente murió en su habitación. Justo antes, creyó haber estado con Rhaenyra y le reveló que confiaba en que ella cumpliría el sueño de Aegon.

Sin embargo, quien se encontraba al lado suyo era Alicent Hightower, su esposa, que se sorprendió al escuchar sobre y el “Príncipe que fue prometido” y “Aegon”. Ella, le dice que lo entiende y se retira del lugar. El monarca pronuncia, así, sus últimas palabras: “Mi amor”.

¿Qué pasará en ‘House of the dragon’ 1x09?

La muerte del rey Viserys I y las tensiones familiares entre las casas Targaryen y Hightower marcaron el octavo episodio. Ahora, todo se alista para la confrontación entre los ‘Verdes’ -la facción de los Targaryen encabezados por Alicent Hightower- y los ‘Negros’ -el bando liderado por Rhaenyra Targaryen-.

Los conflictos por la sucesión de Westeros estallarán cuando Aegon Targaryen, hijo de Viserys I con Alicent, sea nombrado como rey en lugar de su tía Rhaenyra, la proclamada herededa al Trono de Hierro. ¿Vienen vientos de guerra en la ‘Casa del Dragón’?

¿Cuál es el tráiler de ‘House of the dragon’ 1x09?

¿Cuándo y a qué hora se estrena House of the Dragon 1x09?

Al igual que pasaba con ‘Game of thrones’ por el canal de HBO, ‘House of the dragon’ se estrena en cada temporada todos los domingos. El capítulo 9 estará disponible el 16 de octubre en Latinoamérica.

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 8 p.m. del 16 de octubre

Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9 p.m. del 16 de octubre

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 16 de octubre

España: 3 a.m. del 17 de octubre

¿Dónde ver la transmisión de ‘House of the dragon’ 1x09 por Internet?

El noveno capítulo de ‘House of the dragon’ se estrena el domingo 16 de octubre de 2022, en la plataforma de streaming HBO Max.

¿Cómo ver HBO Max ONLINE para seguir ‘House of the dragon’ 1x09?

En caso de querer adquirir el servicio de HBO MAX para no perderse ningún detalle, te brindamos los precios en Perú:

Por mes: S/ 19,90 (Móvil) y S/ 29,90 (TV y otros dispositivos)

Por tres meses: S/ 17,97 (Móvil) y S/ 26,63 (TV y otros dispositivos)

Paquete anual: S/ 13,99 (Móvil) y S/ 21,24 (TV y otros dispositivos)

Los dispositivos en donde puedes ver la plataforma de Warner, son las siguientes:

iPads o iPhones

Dispositivos Android

Con PlayStation 4 de Sony pueden ejecutar la aplicación HBO Max desde la PlayStation Store

A través de Xbox One, se puede descargar la aplicación HBO Max desde Microsoft Store.

