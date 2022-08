En una reciente entrevista con el programa “Amor y Fuego”, la Miss Perú 2022 Alessia Rovegno reveló que toma las críticas de la mejor manera y descartó que se vaya a someter a alguna cirugía. Esta declaración fue respaldada por su pareja, el chico reality Hugo García.

En conversación con América Espectáculos, el integrante de “Esto es guerra” aseguró que se siente orgulloso de su pareja, quien viene preparándose en Estados Unidos para la próxima edición del Miss Universo.

“Sabe que estoy súper orgulloso de ella, súper feliz. Se está preparando un montón, tiene una agenda súper recargada y nada, estoy feliz por ella porque está consiguiendo sus objetivos y yo sé lo dedicada que es, eso me tiene muy feliz”, dijo.

Sobre la posibilidad que se haga alguna cirugía, Hugo García fue contundente: “¿Para qué? Es hermosa y que mejor que sea natural, ella sabe que yo la apoyo y, obviamente, es decisión de ella al final. Ella es hermosa por dentro y por fuera”.

¿QUÉ DIJO ALESSIA ROVEGNO?

En conversación con el programa “Amor y Fuego”, la Miss Perú 2022 dijo que toma las críticas en su contra de la mejor manera; sin embargo, descartó tajantemente someterse a alguna cirugía en el rostro.

“Nunca ha estado en consideración operarme, a mí me gusta así como estoy, no tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, pero en mi caso prefiero mantenerme así como estoy”, acotó la hija de Bárbara Cayo.

