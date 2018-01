Gonzalo Nuñez sorprendió a todos con la decisión de terminar el vínculo laboral que lo unía a América Televisión después de 20 años. El comentarista deportivo decidió apostar por Exitosa Noticias TV.

“Llegó un momento en que había que decidir: o me quedaba en canal 4 o me quedaba por acá y he decidido quedarme por acá, apuesto por Exitosa. Después de 20 años le doy mil gracias al canal”, dijo Gonzalo Nuñez en su programa de radio.



Por ese motivo, Erick Osores decidió dedicarle un mensaje vía Instagram a su compañero de años en América Televisión. El conductor de Fútbol en América admitió querer y admirar a Gonzalo Nuñez, pero no diría nada más por redes sociales.

"¡¡Alas y buen viento, hermano!! Como nos hemos divertido en estos 15 años!!! Te quiero y admiro. Es la única cursilería que diré por acá", escribió Erick Osores en su cuenta Instagram. Lapublicación cuenta con más de 2 mil likes en la cuenta.

Gonzalo Nuñez y Erick Osores han protagonizado fuertes intercambios de opiniones en Fútbol en América. Ambos han sido bastante claros sobre su forma de pensar y esto ha llevado a la controversia en el programa deportivo.

Sin embargo, la amistad que Gonzalo Nuñez y Erick Osores ha sabido superar todos los impases que han mantenido en TV. Los seguidores en Instagram de los conductores lamentan que la dupla tenga que separarse.

