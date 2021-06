Tal parece que Isabel Acevedo enterró a Christian Domínguez y ahora estaría viviendo una nueva historia de amor junto a otro cumbiambero y ahora examigo de su expareja, el cantante de ‘Zona Libre’, Jonathan Rojas , según dio a entender el programa de Magaly Medina.

De acuerdo al reportaje de ‘Magaly Tv: La Firme’, la popular ‘Chabelita’ y Jonathan Rojas se habrían acercado más tras la grabación del videoclip de una de las canciones que estrenó la nueva orquesta de cumbia, en Miami.

Isabel Acevedo y Jonathan habrían indicado en varias entrevistas que no descartan tener algo en un futuro, pues les gustó el beso que se dieron en el videoclip. Incluso, en la celebración del segundo aniversario de su salón de belleza, la Chabelita recibió la visita de quien sería su nuevo saliente y le dedicó la canción ‘entra en mi vida’ y tuvo palabras cariñosas para ella. Además, fue el último en irse junto a la bailarina de la celebración del salón de belleza.

Asimismo, en una transmisión en vivo, Angello Fuckuy ‘vendió' a la nueva pareja al preguntarles si en Miami hubo beso entre ambos, algo que la bailarina solo dijo que “fue en el cachete”.





BESO A JONATHAN ROJAS

Isabel Acevedo se estrenó como modelo en el nuevo videoclip de ‘Zona Libre’, la orquesta que formaron los músicos que decidieron abandonar ‘La Gran Orquesta Internacional’ de Christian Domínguez, ex de la Chabelita. En las imágenes, se le ve besándose con Jonatan Rojas.

“Yo siento que no le hago daño a nadie y si a una persona le duele, bueno, que se lo chante”, dijo la rubia tras ser consultada por la romántica escena de la canción por las cámaras de Amor y Fuego .

La popular Chabelita aseguró que ‘todo es actuación’, aunque Ángelo Fukuy se atrevió a jugarle una broma. “Se tuvo que hacer varias tomas ah”, dijo el músico desatando las risas de sus compañeros.

LA MULTIPLICAN POR CERO

En su reciente visita al programa ‘América hoy’, Pamela Franco ‘multiplicó por cero’ a Isabel Acevedo , señalando que para ella no existe y que forma parte del pasado del wachimán. Christian Domínguez se quedó sin palabras y solo atinó a escuchar a la madre de su hija.

“A mí, la señorita (Chabelita), me tiene sin cuidado, es un pasado y no existe para mí. Pero si me disgusta cuando le dan a algo que ya no tiene nada que ver y más cuando Christian ya está en otra etapa de su vida, tiene otra mujer. Respecto a esa persona, no tengo nada en contra, ni nada, por si acaso”, dijo Pamela Franco.

Pamela Franco ‘multiplica por cero’ a la ‘Chabelita’ delante de Christian: (Video: América TV)