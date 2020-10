Por: Deyanira Bautista

Isabel Acevedo, ‘La Chabelita’, se pronunció tras enterarse que Lesly Castillo dejó entrever que aún mantendría comunicación con Christian Domínguez porque hace poco afirmó que el cantante la ‘bloqueó’ y ‘después de todo lo que pasó debería odiarlo’.

“La verdad, no quiero tocar más el tema de Christian, pero no lo odio, más bien le deseo lo mejor, nada más. Como les he dicho, estoy enfocada en mi trabajo”, sostuvo.

Lesly Castillo ha dado a entender que hasta hace poco tuviste comunicación con Christian…

No pienso tocar el tema.

¿Es un tema cerrado?

Sí, es un tema enterrado, ya ha pasado como un año (de la separación).

Por cierto, hace poco ganaste el reality de baile ‘Divas’…

Sí, no pensé ganar y estoy muy contenta, agradecida con toda la producción por confiar en mi talento. Toda mi familia me apoyó, mis seguidores y hasta mis clientas del salón de belleza. Valió la pena tanto esfuerzo y horas sin dormir. Mi trofeo está luciéndose en mi salón ‘Bella Studio’.

¿Y te gustaría regresar a la competencia en ‘Esto es guerra’?

Tendría que ver porque hace poco me curé de una lesión y entrar sería arriesgado por el tema de mi rodilla, pero es cosa de conversar, no descarto la posibilidad de volver. Quiero mucho a los chicos y Peter (Fajardo) es un gran productor.