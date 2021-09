DISPARA CON TODO. Isabel Acevedo volvió a referirse a su expareja Christian Domínguez, luego que el cantante revelara que ‘le puso el ojo’ a la madre de su última hija, Pamela Franco, hace ya un buen tiempo. “Ya es figurita repetida, para qué voy a hablar, estoy feliz demostrando mi talento, lo pasado pisado está y lo que venga del presente ya pues, les contestaré”, dijo la concursante de Reinas del Show.

Asimismo, fue consultada por una reportera de América Hoy si accedería a trabajar como coreógrafa en Puro Sentimiento, orquesta que está encabezada ahora por Pamela y además, es propiedad del ‘Wachimán’. “Mira no sé, dependiendo de las integrantes y de la plata”, dijo la Chabelita entre risas.

“Chamba es chamba, si están en televisión, yo no tengo ningún problema porque estamos trabajando. Ya el tiempo ha pasado y eso debe superarse”, dijo Isabel Acevedo.

Finalmente descartó que ella esté en el mundo de la farándula solo por ser la ex de Christian Domínguez. “Yo creo que si me llaman siempre es por mi talento, porque quieren verme bailar... ¿o acaso él me ha enseñado a bailar?”, agregó la bailarina.

CHABELITA LO NEGÓ PRIMERO

Isabel Acevedo dejó en claro, en ‘Reinas del show’, que no volvería a pertenecer como coreógrafa a la agrupación Puro Sentimiento, cuyo dueño es su expareja Christian Domínguez, y más aún cuando Pamela Franco es una de las cantantes.

Al ser consultada si puede volver a armar los bailes de la orquesta, ‘Chabelita’ sostuvo que es un tema del pasado y que actualmente se encuentra trabajando y entregándolo todo en el reality de Gisela Valcárcel.

“Sí, pero yo creo que es un tema del pasado porque también obviamente ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes están ahí? O sea van a querer involucrarnos de todas maneras y ya estoy tranquila trabajando aquí”, manifestó.

La bailarina remarcó que al ser Christian Domínguez el propietario de la agrupación sería una mala idea regresar. Además, manifestó que no estaba enterada que Pamela Franco fue el reciente jale de la orquesta.

“No tengo tiempo para nada la verdad... Lo que pasa es que ya es un tema pasado, yo conozco a todas las integrantes, son mis amigas... No sé, yo me he quedado en la época de Thamara, de Estrella Gómez y ahorita no sé quiénes están y quiénes no, por eso”, sentenció.

