La reconocida actriz mexicana Itatí Cantoral arribó a Perú y manifestó estar muy agradecida con su recordado personaje de ‘Soraya Montenegro’, pues reconoce que es el que le dio mayor popularidad y éxito en su carrera actoral. Además, aprovechó para elogiar a la carismática Susy Díaz, con quien grabó un divertido comercial para una conocida emisora radial. “Estoy muy contenta de haber regresado a Lima y de haber conocido a una maravillosa mujer, tal como lo es Susy Díaz, con quien grabamos el comercial de ‘Radiomar: Salsa de hoy, salsa de siempre’ e interpreté a ‘Soraya’ y ella (Díaz) a la maldita lisiada. Ahora entiendo por qué la quieren tanto en Perú”, expresó Cantoral, quien también se animó a hablarnos sobre su actual estado sentimental y de sus próximos proyectos televisivos.

¿Qué tal fue trabajar con Susy?

Es una mujer muy inteligente, amiga de la mujer y sensible. Siempre está alegre, divertida, guapísima y con mucha energía.

La gente recuerda mucho al personaje de ‘Soraya Montenegro’. De todos los papeles que has encarnado a lo largo de tu carrera... ¿Consideras que el de ‘Soraya’ te dio mayores logros y popularidad con el público?

‘Soraya Montenegro’ me ha traído cosas muy hermosas, grandes sorpresas, me sigue trayendo bendiciones, agradezco mucho a la gente que siguió a ‘Soraya’ y se ríe con mi trabajo. Si no hubiera sido por eso (personaje) no estaría aquí en Perú, me ha dado muchísimas satisfacciones y me lo sigue dando.

¿Estás dispuesta a escuchar alguna propuesta de actuación por Lima?

Me encantaría. Perú es hermoso, he conocido un poco más y estoy enamorada del país.

¿Qué proyectos se vienen?

Tengo uno con Televisa, pero no puedo anunciarlo y otro con Netflix. Además, de una película y obra de teatro.

Con respecto al ámbito sentimental... ¿Estás soltera o ilusionada?

Feliz de la vida. Tengo dos hijos hermosos que tuve con Eduardo Santamaria. Uno es futbolista y el otro está estudiando actuación en Nueva York. Tengo una hija de 12 años que me tiene loca de amor y estoy enamorada de ella. Ando muy feliz con mi familia y contenta gracias a Dios.

¿Con ganas de volver a enamorarte?

Estoy enamorada de la vida, ahora no estoy enamorada de una pareja, pero espero que sea pronto, así que todos los peruanos pónganse las pilas. Además, no hay tiempo para el amor, hay que estar trabajando y dándole. Lo demás llega. (L.Gamarra)





