Ivana Yturbe ahora maneja el auto de Mario Irivarren: Modelo se luce conduciendo Audi de 'guerrero' ¡Qué incondicional!

¡Más cerca que nunca de Mario Irivarren! Ivana Yturbe a pesar que indicó en repetidas ocasiones que no pasa nada con el integrante de 'Esto es Guerra' y que no tiene planes de retomar su relación amorosa con su ex , fue ampayada nuevamente por 'Magaly Tv: La Firme' manejando el auto de su también compañero de reality.



De acuerdo a las imágenes que dio a conocer el programa de Magaly Medina, a Ivana Yturbe se le pudo ver manejando un Audi al llegar a las instalaciones de los estudios de Pachacamac de América Tv y fue la misma 'Urraca' que dejó en evidencia que ese auto es de propiedad de Mario Irivarren, pues en anteriores ocasiones se le ha visto conduciendo al guerrero esa misma unidad.

Al parecer este Audi es el auto de 'fin de semana' de Mario Irivarren, ya que en más de una ocasión fue captado manejándolo o llevándolo a Asia donde pasa el verano en su casa de playa y que ahora maneja Ivana Yturbe, quien posee otro vehículo que no es moderno y apenas lo saca de su casa.



Ivana Yturbe maneja auto de Mario Irivarren tras el fin de su relación con Jefferson Farfán

¿ES EL MISMO AUTO DEL AMPAY?



El día del ampay de Mario Irivarren e Ivana Yturbe , la modelo condujo un Audi, que en un primer momento se especuló que era de Jefferson Farfán, pero todo parecería indicar que es del guerrero y que comprobaría que la expareja jamás se alejó el uno del otro, mucho menos ahora que trabajan juntos en 'Esto es Guerra'.



El pasado viernes, Magaly Medina emitió un ampay donde se le ve a Mario Irivarren llegando en horas de la madrugada al edificio donde se estaba quedando Ivana Yturbe y tras varios minutos de conversar, la modelo sale a bordo de un auto y lleva a su expareja hasta su casa, en San Borja.



Estas imágenes bastaron para que Jefferson Farfán cortara la relación con Ivana Yturbe y salieran a la luz algunas 'perlitas' que la modelo le ocultó al jugador, como el no saber que ella ingresaría al reality de América Tv.