Mario Irivarren e Ivana Yturbe estuvieron cerquita en concierto de Wisin y Yandel ¡ATENCIÓN FOQUITA! | VIDEO

Ivana Yturbe y Mario Irivarren están cada vez más cerca. No solo trabajan juntos en 'Esto es Guerra', sino que también se vieron las caras hace poco en la playa y unos días atrás, se encontraron en el concierto de Wisin y Yandel.

Ivana Yturbe fue la primera en llegar al esperado show de reggaetón, informó Válgame Dios. La 'Princesita Inca' se negó a declarar ante las cámaras del programa argumentando que su contrato con 'Esto es Guerra' se lo impedía.

El detalle que más llamó la atención de su aparición fue el vistoso anillo que regaló Jefferson Farfán , tal como lo confirmó al programa. A pesar de ello, tapó la tremenda rocaza en todo momento.

Mario Irrivaren llegó unos minutos después que su ex al concierto. Cuando le preguntaron por Ivana Yturve, el chico reality usó el mismo argumento que ella: no podía declarar por su contrato con Esto es Guerra.

Durante el show, Ivana Yturbe y Mario Irrivaren no se toparon ni conversaron en ningún momento, o al menos ninguna cámara los captó. A pesar de ello, solo los separaban unos cuatros metros.

En un momento, las cámaras de Válgame Dios captaron el momento en el que Mario abrazó efusivamente a una joven muy cerca de donde estaba Ivana con su grupo de amigos. ¿Le quería sacar pica?.

Tal como informó el programa, mientras Mario Irrivaren no paraba de disfrutar el show, Ivana Yturbe se mostró un poco desanimada al final de concierto. Asimismo, a su salida, la guapa 'Princesita Inca' se mostró con cara de pocos amigos. ¿Será que se cruzaron o que no le gustó ver a su ex tan feliz?