La exchica reality Ivana Yturbe anunció hace un par de meses que pronto se convertirá en madre junto a su esposo, el futbolista Beto Da Silva. Como parte del proceso, la también modelo confesó que ha subido de peso por el embarazo.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, la joven modelo sorprendió a todos al responder algunas preguntas de sus seguidores, entre ellas, si está siguiendo alguna dieta por su embarazo.

“Como se podrán dar cuenta no (hago dieta) en verdad como lo que me provoca. Igual en mi casa se cocina super saludable por mi gordo (Beto Da Silva), él tiene una dieta estricta, pero yo siempre me doy mis gustitos”, contó Ivana Yturbe.

“... Me han dicho que en el embarazo una puede excederse un poquito, así que yo me estoy excediendo un poquito más de la cuenta. (He subido) 10 kilos aproximadamente”, agregó la colaboradora de “En boca de todos”, quien también dijo que el nacimiento de su bebé está programado para finales de noviembre.

Ivana Yturbe confiesa haber subido 10 kilos con el embarazo

Cabe señalar que en una pasada edición del programa “En boca de todos”, Ivana Yturbe reveló el nombre de su primera bebé, fruto de su matrimonio con Beto da Silva. Según dijo, se llamará Almudena.

“La verdad que estoy muy sensible porque cada etapa que se avanza en el embarazo es maravillosa. Estoy feliz de compartirlo con ustedes, me fascina. Esta etapa es increíble”, comentó entre lágrimas.

Ivana Yturbe reveló el nombre de su bebé