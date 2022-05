Luego que Magaly Medina ironizara con la entrevista de Ethel Pozo a Melissa Paredes y su título de posgrado, los conductores de “América Hoy” salieron en defensa de su compañera. La primera en tomar la palabra fue Janet Barboza.

En la reciente edición de “América Hoy”, Ethel Pozo aseguró que su ropa tenía un color encendido para combatir la envidia. Por su parte, Janet Barboza aseguró que nunca es tarde para empezar a estudiar, por lo que invitó a los profesionales a que luchen por sus sueños y culminen sus estudios.

“La verdad es que cuando pasa el tiempo, uno es profesional y tiene más dinerito en el bolsillo puedes terminar también tus estudios si realmente deseas, si deseas titularte de una carrera tan maravillosa como es ser periodista. Nunca es tarde”, manifestó Barboza.

“Yo también estudié en un instituto de producción de televisión dos años, con los años también me he ido cultivando, leo muchísimo, pero eso no me termina de hacer productora de TV. En fin, ya lo saben, los jóvenes que van a la universidad, que hacen sus maestrías, que se queman las pestañas, que tienen sus posgrados, hay que aplaudirlos, no hay que ser mezquinos, hay que valorar el esfuerzo de cada persona. Y ya lo sabes, a ponerse a estudiar”, agregó.

Conductoras de 'América hoy' hablan de los estudios de Ethel Pozo

Como se recuerda, luego que Ethel Pozo anunció que tendría la entrevista exclusiva a Melissa Paredes, Magaly Medina utilizó sus redes sociales para ironizar con el vestido rojo y posgrado de la hija de Gisela Valcárcel.

“Envidia les va a dar mañana cuando vean la audiencia que vamos a tener, envidia les va a dar mañana cuando vean como se hace una entrevista con posgrado o no posgrado, acá (señalando su cabeza) está mi maestría”, dice Medina en sus stories de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens aconseja a Melissa Paredes por el bienestar de su hija

Rebeca Escribens aconseja a Melissa Paredes por el bienestar de su hija