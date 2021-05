Janet Barboza es la jurado VIP invitada en la edición de este sábado de ‘El Artista del Año’, sin embargo la primera intervención de la conductora de TV no fue del agrado de los televidentes, ya que luego de criticar la presentación de María Grazia Polanco en el reality , le llovió una serie de comentarios en contra donde la tildaron de exagerada y de hacer todo para “caer mal” al público.

María Grazia Polanco se presentó esta noche en el reality de Gisela Valcárcel junto a Guajaja, pero su show no fue el de los mejores y la salsera lo reconoció, pero no esperaba la ‘apreciación’ de Janet Barboza, quien no dudó en ‘darle con palo’.

“Me ha sorprendido mucho ver en el escenario a una María Grazia Polanco que parece una principiante, una calichín totalmente. Desde que entraste empezaste con las excusas y nos alertaste al jurado que estabas nerviosa. Luego hemos visto cómo la sonrisa la tenías congelada y no transmitías, por momentos apretabas los labios lo cual demostraba tu total inseguridad, no me ha transmitido, me he aburrido con tu show hasta que por fin entró Guajaja y definitivamente hizo que este escenario prensa, porque Guajaja tú si sabes”, dijo Janet Barboza.

Precisamente, este comentario no le gustó para nada a los televidentes y seguidores del show en las redes sociales, quienes no dudaron en decirle de todo y también darle sus ‘apreciaciones’ y ‘críticas’ sobre su desempeño como jurado ‘VIP’.

#ElArtista2021 si Janet Barboza caía mal a algunos y a otros les daba igual como a mi, hoy creo que se gana el repudio del publico. 🙄🤭 — G 34 años (@giselabrillando) May 16, 2021

Así como July Freund debería ser el jurado por favor saquen de ahí a Janet Barbosa q para payasa ya está Tilsa #ElArtistaDelAño — lalasante (@lalasante2) May 16, 2021

Que mal expresión de Janeth Barboza y Santi cómo escogen si no saben q es calidad además Janet tu prepárate más xq no eres buena presentadora en el programa q participas con Giselo , no es la belleza es la calidad y sin su esposa el ha sido un buen participantes creo q hay bulli — verdad (@verdadtotal2021) May 16, 2021

Oe pregunta, Janet Barboza que sabe de música y baile?, se le conoce por ser presentadora muchos años pero... ni se porque estoy viendo ese programa lpm, mi mamá que quiere ver a la gente cantar. — Alondra🇵🇪 (@itsalondrap) May 16, 2021

Estoy viendo #ElArtistaDelAño Co mi mamá y mi madrina y, bueno, ¿¿¿qué zanahorias hace Janet Barbosa como jurado si la mujer esta ni canta ni baila??? ._. — ✨~ Ara ~✨ (@RealisticAra) May 16, 2021

@tililozano lo máximo Tilsa siempre adelante y esa atras que de jurado no tiene nada hipócrita Janet Barbosa siempre envidio a Gisela y ahora como da vueltas la vida ahora de la persona que siempre hablo mal y ahora esa persona le da trabajo — Sheila Herbozo (@SheilaHerbozo) May 16, 2021

Gisella en serio vas a empezar así el programa ? Con Janet Barboza de Jurado? Hasta un cono es más carismático — Erick Maldonado (@erickt365) May 16, 2021

TILSA LE MANDÓ INDIRECTA

Janet Barboza fue presentada como la ‘Jurado VIP’ (invitada) en la reciente edición del exitoso programa de talentos ‘El Artista del año’; sin embargo esto no habría sido de todo el agrado de Tilsa Lozano, quien sorprendió a la conductora Gisela Valcárcel y al público con un sarcástico comentario. “Eso es importante, ella está atrás y yo adelante”, manifestó.

“Gracias por la invitación, estoy feliz de estar en ‘El artista del año’. Es la cuarta gala y creo que ya calentamos en las otras galas. En esta cuarta edición, esa pista tiene que prender mucha candela”, fueron las primeras palabras de Barboza tras ser presentada.

