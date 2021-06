La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza celebra que Fabio Agostini y Paula Manzanal hayan oficializado su relación amorosa en redes sociales, además, dijo que tiene los mejores augurios para la parejita pues tienen muchas cosas en común. “En el programa ‘América hoy’ fuimos el cupido, así que es una bonita noticia. Vi en redes que oficialización, son una linda pareja y qué bueno que ya lo hayan oficializado. Además, vi que Paula ya conoció a su suegra y que están por Ibiza, así que nuestros buenos augurios”, declaró la popular ‘rulitos’ en entrevista con Trome.

¿Ves futuro en esta parejita?

Me da la sensación que Paula y Fabio son muy parecidos. Son dos chicos súper guapos, con una mente muy abierta, los dos han pasado por muchísimas cosas, así que más allá que van a estar mucho tiempo o muchísimos años juntos... que la pasen bien, que se gocen y que vivan el presente porque el tema de las relaciones nadie lo tiene comprado ni asegurado ni mucho menos hay alguna fórmula que nos diga con quién te vas a quedar o con quién no. En medida de eso que se disfruten.

¿Crees que la oficialización se dio muy rápido entre ambos?

No creo que sea muy prematuro o muy rápido porque los tiempos han cambiado muchísimo. De repente unos años atrás uno podía decir que tienen que conocerse un poco más o ir saliendo, pero... ¿Cómo se van a conocer si es que no empiezan a salir? Los tiempos han cambiado, las personas no esperan tanto, así que la pasen bonito y disfruten. No voy a decir que sean felices y coman perdices porque sería muy aburrida, pero que la pasen lindo y genial. Hacen bonita pareja, siento que les irá bien y funcionarán.

¿Cómo te va con tu pareja Miguel Bayona?

Estamos mejor que nunca. No vivimos en el paraíso porque ninguna pareja lo hace, pero estamos muy bien y felices.

Cabe mencionar que hace poco se especuló que Barboza estaría pasando por una crisis de pareja con Miguel Bayona, sin embargo, dichos rumores fueron desmentidos por la propia conductora. “No sé de dónde haya salido (las especulaciones), pero estamos mejor que nunca. De repente lo dicen porque no pongo historias en Instagram con Miguel, pero es porque a él no le encanta salir en redes y es muy tímido, pero tiene un lindo carácter”, expresó Barboza. (L.Gamarra)





