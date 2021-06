La conductora Janet Barboza señaló que no le sorprende la reciente reconciliación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano, además, no desaprovechó la oportunidad para calificar de ‘tóxica’ a la popular ‘urraca’ tras perdonar y volver con el notario. “Mi esposo y yo pensamos que no podíamos superar nuestras diferencias, diferencias que se ausentaron en el año de la pandemia de manera tremenda, nuestra comunicación se volvió casi nula y nos alejó a él y a mí. Sin embargo, en esta separación nos dimos cuenta que todavía teníamos sentimientos que nos hizo casarnos, lo seguimos teniendo intacto, tanto él como yo… estamos enamorados profundamente, aún nos amamos muchísimo, además, se nos ha hecho la vida bastante difícil estando alejados uno del otro. Hemos decidido retomar la relación y trabajar para superar nuestras diferencias”, comentó Medina en su programa ‘Magaly Teve, la firme’.

Asimismo, dijo que todavía estaban viviendo separados, pero que pronto regresarían a vivir juntos. “Recién (se mudarán juntos) en el transcurso de los próximos días, pero es lo que tenemos que decirles, que el amor ganó y hemos decidido trabajar para nunca más volver a separarnos”, acotó.

Janet, Magaly anunció que retomó su relación con Alfredo Zambrano… ¿Qué te parece?

Esa reconciliación estaba más que cantada, tanto que ella (Medina) criticaba a las chicas que perdonaban a los hombres que le eran infieles o por esto o lo otro… Ahora la vemos a ella (Magaly) mismo perro arrepentido con la cola entre las patas, aceptando nuevamente a su ‘Pavarotti’ y se convierte en la nueva tóxica de la televisión.

¿Por qué crees que decidió regresar con el notario?

Me imagino que debe haber visto su realidad, que va ser muy difícil que consiga otro espectro para que la aguante o soporte. Como ella (Magaly) le perdona todas al ‘Pavarotti’... ahí está, ahora pasa al grupo de nocivas que tanto criticó. El título que le dio a Silvia Cornejo... ahora la coronamos a ella como la nueva tóxica. Bueno, que disfruten brindando que tanto les gusta la botella.

Muchas veces criticó a Silvia Cornejo por regresar con el papá de su hijo y también a Andrea San Martín, sin embargo, Magaly ha aclarado que el notario no le fue infiel y que la separación fue por la falta de comunicación durante la pandemia...

La diferencia de Andrea y Silvia es que son chicas tan jóvenes y guapas, que pueden rehacer su vida cuando sea, pueden cometer todos los errores que puedan y son chicas, que hasta donde lo sabemos, son buenas mamá, pero en el caso de la ‘chupitos’ (Magaly) todo el mundo sabe de su mal genio, de su pésimo carácter, entonces, las oportunidades (que rehaga su vida con otra persona) son casi nulas, así que sean felices y disfruten. Salud con pisco para ellos (Medina y Zambrano).





